SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatların sosyal medya ve internet üzerinden yürüttüğü faaliyetlerde "reklam yasağı" sınırlarını aşan paylaşımlara karşı tarihi bir adım attı. Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kurulan Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi, dijital dünyada meslek onurunu zedeleyen paylaşımları artık Ankara'dan anlık olarak izleyecek.Beş kişilik uzman bir heyetten oluşacak Merkez, reklam yasağını deldiği tespit edilen avukatları doğrudan ilgili barolara ihbar ederek disiplin süreçlerini en üst düzeyden takip edecek. Özellikle "fenomen avukat" paylaşımları ve iş elde etmeye yönelik dijital reklamlar, artık bu merkezin en önemli radar noktası olacak.

Artık İhlaller "Merkez"den Takip Edilecek

Yeni kurulan Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi, dijital dünyada meslek onurunu zedeleyen, reklam niteliği taşıyan veya haksız rekabet yaratan paylaşımları re’sen (kendiliğinden) tespit edecek. Beş uzman üyeden oluşacak bu merkez, ihlalleri raporlayarak doğrudan ilgili barolara bildirecek.

Yeni Düzenlemede Öne Çıkanlar:

-5 Kişilik Takip Ekibi: Disiplin hukuku konusunda uzman, ceza almamış avukatlardan oluşan özel bir heyet kurulacak.

-Sosyal Medyaya Yakın Markaj: Avukatların özel yaşamları, kazançları veya mesleki faaliyetleri hakkında reklam algısı yaratacak paylaşımları sıkı denetlenecek.

-Barolarla Koordinasyon: Bildirilen ihlaller hakkında baroların verdiği "soruşturma açılması veya açılmaması" kararları da merkez tarafından takip edilecek.

-İstatistik Gücü: Merkez, barolardan reklam yasağına ilişkin tüm disiplin süreçlerinin istatistiklerini isteyebilecek.

Neden Bu Değişikliğe Gidildi?

TBB, değişikliğin gerekçesinde; avukatlık mesleğinin bir "kamu hizmeti" olduğunu hatırlatarak, dijital mecralarda artan ihlallerin mesleki itibarı zedelediğine dikkat çekti. Bu adımla, iş elde etme amacıyla yapılan yanıltıcı ve gösterişe dayalı paylaşımların önüne geçilmesi hedefleniyor. Avukatlar için "reklam yasağı" artık sadece bir kural değil, Ankara'dan takip edilen bir denetim mekanizması haline geldi.