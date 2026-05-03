Son Mühür- İzmir'de planlı ya da plansız şekilde elektrik kesintileri bazıilçelerde yaşanmaya devam ediyor. Bazen kısa bazen uzun süren elektrik kesintileri vatandaşa zor anlar yaşatıken, Gediz Elektrik (GDZ) tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle kesintilerin nedenleri de tek tek açıklanarak hangi saatlerde geleceği de belirtildi. 3 Mayıs Pazar gününü evde veya iş yerinde geçiren vatandaşlar, kesintilerin hangi mahalle ve saatlerde yaşanacağını yakından takip ediyor. İşte saat saat ayrıntılar...

3 Mayıs'ta hangi ilçelerde elektrik kesintisi kaçta gelecek?

GDZ elektrik tarafından belirtilen kesinti duyurularına göre altyapı ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle 3 Mayıs Pazar günü planlı kesinti yaşanacak ilçeler ve detayları şu şekilde sıralandı;

Aliağa: Fatih bölgesinde planlı kesintinin saat 11:00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyor.

Bergama: Bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler bölgesinde 14:00'e kadar enerji kesintisi yaşanacak. Dağıstan ve Kaşıkçı mahallelerinde ise kesinti süreci 13:00 ve 17:55 olmak üzere iki farklı zaman diliminde tamamlanacak.

Kemalpaşa: Bölgedeki elektrik kesintileri saatlere göre farklılık gösteriyor. Sütçüler'de 14:00'e kadar sürecek olan çalışmanın yanı sıra, Bağyurdu Yeni ve Halilbeyli OSB'de saat 13:00'te enerji akışının normale dönmesi bekleniyor. Sarılar, Armutlu, Ören, Yiğitler ve Sinancılar'da ise kesinti 15:00'e kadar devam edecek.

Kınık: Kınık'taki geniş kapsamlı kesintiler Yayakent, Mıstıklar, Musacalı, Köseler, Kodukburun, Karatekeli, Örtülü, Işıklar, İbrahimağa, Dündarlı, Çiftlikköy, Balaban, Bademalan, Sucahlı ve Poyracık mahallelerini kapsıyor. Kesintinin 13:00 ve 17:55 saatleri arasında kademeli olarak sona ermesi bekleniyor.

Kiraz: Yeşildere bölgesindeki kesintinin 17:00'ye kadar süreceği belirtildi.

Menderes: Oğlananası ve Kısık bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan kesintinin 11:00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyor.

Ödemiş: İlkkurşun Mahallesi'nde gün boyu devam eden bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi 17:00'yi bulabilir.

Tire: Kahrat'ta kesinti 17:00'ye kadar devam edecek.

Torbalı: Yeşilköy ve Demirci'de 11:00 itibarıyla elektriklerin gelmesi planlanıyor. Yemişlik için 16:00, Yazıbaşı için 12:00, Yedi Eylül tarafında ise akşamüstü 18:00 saatleri işaret ediliyor.

Kesinti yapılmayan ilçeler hangileri? Kesinti olacak mı?

Gediz Elektrik'in son güncel duyurularına göre bugün yani 3 Mayıs Pazar 2026 günü için aşağıdaki ilçelerde herhangi planlı bir kesinti bulunmuyor fakat arıza kaynaklı kesinti yaşanabilir. Bu nedenle detaylı ve anlık takip için GDZ Elektrik internet sitesini takip edebilirsiniz. İşte bugün planlı kesinti beklenmeyen bazı ilçeler;

Bayındır, Beydağ, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Karabağlar, Karaburun, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk ve Urla.

