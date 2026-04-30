İzmir’in Aliağa ilçesinde bugün Yukarı Şehitkemal İlkokulu’nun ana sınıfı öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyarette bulundu.

Öğretmenlerinin eşliğinde minik grup, jandarma ağabey ve ablalarının günlük mesaisine kısa bir süreliğine dahil oldu.

Teknik cihazları yakından incelediler

Ziyaretin en dikkat çeken anları, jandarmanın kullandığı teknik cihazların tanıtıldığı kısımdı. Çocuklar, normalde yalnızca uzaktan gördükleri o gizemli cihazları yakından görme şansı yakaladı.

Jandarma personeli, her soruyu yanıtlayıp hem trafik kurallarından bahsetti hem de güvenliğe dair çocukların anlayabileceği dilden önemli ipuçları anlattı.

Jandarma araçlarına bindiler

Bahçede duran jandarma araçlarına minik öğrenciler sırayla bindi. Telsizlere göz atıp, sirenlerin nasıl çalıştığını gören minikler heyecanla her şeyi deneyimledi.

Kısa süreliğine de olsa jandarma olmanın mutluluğunu yaşayan çocukların halleri, görevli personellerin yüzünü de tebessüm ettirdi.

Binbaşı Gökgöz, miniklerle tek tek ilgilendi

Günün bitiminde Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, küçük misafirleriyle yakından ilgilendi.

Personeliyle beraber çocuklarla bir bir ilgilenen Gökgöz, ziyaretin anısına miniklere çeşitli hediyeler verdi ve ikramlarda bulundu.