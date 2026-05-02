İzmir'in en büyük oyuncak mağazası unvanını taşıyan Toyzz Shop XL, çocukları yalnızca alışveriş yapan müşteri olarak değil, mağazada vakit geçiren ziyaretçi olarak konumlandıran bir konsept sunuyor. Basketbol oyun alanı, dev satranç takımı, unicorn ve ağaç temalı fotoğraf köşeleri mağazanın dikkat çeken bölümleri arasında. Toyzz Shop, bu şubeyle birlikte İzmir'deki mağaza sayısını 18'e taşıdı.

Toyzz Shop XL İstinye Park nerede, hangi katta?

Mağaza, Bayraklı ilçesindeki İstinye Park İzmir AVM bünyesinde yer alıyor. AVM'nin Manas Bulvarı üzerindeki konumu, hem Bayraklı hem Karşıyaka hem de şehir merkezinden kolay ulaşım imkânı sağlıyor. Toyzz Shop'un Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunurken İzmir'deki XL formatlı bu mağaza, yerel marka politikasının vitrini konumunda.

Mağaza içinde Lego, Barbie, Hot Wheels, Play-Doh, Nerf, Schleich gibi global markaların yanı sıra eğitici oyuncaklar, bebek bakım ürünleri, dış mekân oyuncakları ve kutu oyunları da geniş yer kaplıyor. Yaş gruplarına göre ayrılmış reyonlar, ailelerin ürün seçimini kolaylaştırıyor.

İzmir'in büyük oyuncak mağazaları arasında diğer alternatifler

Toyzz Shop dışında şehirde dikkat çeken oyuncak markaları da mevcut. Armağan Oyuncak'ın Hilltown Karşıyaka, Mavibahçe ve Urla Bamboo AVM şubeleri orta ve büyük ölçekte hizmet veriyor. Toolstoy'un Konak Yenişehir merkez şubesi ile Çankaya'daki ikinci dükkanı da yerel pazarın köklü adresleri arasında. Buca'daki Yeni Oyuncakçı, toptan ve perakende satışla farklılaşan bir dükkan olarak şehrin esnaf kültüründe yer ediniyor.

Lego severler için ayrıca Adore Oyuncak ve marka odaklı küçük butikler tercih ediliyor. AVM tabanlı büyük şubeler genelde geniş park imkânı, yıl boyu süren kampanyalar ve mevsimlik oyuncak çeşitliliğiyle aileler tarafından seçiliyor. İzmir'de oyuncak alışverişi için yaş aralığına ve bütçeye göre çok sayıda alternatif bulmak mümkün.