Trendyol Süper Lig'in 32. haftası heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. İzmir ekibi Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Göztepe'nin uzun bir süre üstünlükle götürdüğü mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Maalesef ikinci golü bulamadık!"

Fırsatlar yakaladıklarının altını çizen Stoilov, "Oyun anlamında Göztepe’nin iyi yüzünü göstermeye geldik. Göztepe, hiç kimseden çekinmeyen, yüksek hırslı bir oyun oynamaya çalışan bir takım. Bunu da maç içerisinde göstermeye çalıştık. Golü bulduk, 2-3 tane de fırsat yakaladık. Maalesef ikinci golü bulamadık." ifadelerini kullandı.

"Hayallerimizin peşinden yürümeye devam edeceğiz!"

Oyundan memnun olduğunu söyleyen Stoilov, "İkinci yarı rakip 10 kişi kaldı. Çok daha sert ve mücadeleye dayalı bir oyun oldu. Son saniyede deplasmanda böyle bir gol yediğimiz için üzgünüz. Bir taraftan üzgünüm, bir taraftan değilim. Çünkü burada Göztepe’nin oyun olarak iyi yüzünü gösterdik. Hayallerimizin peşinden yürümeye devam edeceğiz." dedi.