Normal sezonun son düzlüğünde yaşadığı beklenmedik puan kayıplarıyla şampiyonluk kupasını elinden kaçıran ve ligi dördüncü sırada tamamlayan Aliağa FK, radikal bir kan değişimi sonrası çıktığı ilk sınavdan beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk rotasındayken bir anda Play-Off hattına gerileyen sarı-siyahlılarda, tecrübeli teknik adam Polat Çetin ile yolların ayrılmasının ardından dümene geçen Çağdaş Çavuş, yeni takımının başında çıktığı ilk müsabakada sahadan eşitlikle ayrılmak zorunda kaldı. Ligin bitimine haftalar kala yaşanan bu moral bozukluğunu üzerinden atmaya çalışan İzmir temsilcisi, şimdi rotasını tamamen deplasmana çevirmiş durumda.

Tek hedef galibiyet

Aliağa FK için sezonun kaderini tayin edecek olan kritik rövanş mücadelesi, 4 Mayıs Pazartesi günü Muş deplasmanında oynanacak. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Muş Spor karşısında sarı-siyahlıların tek hedefi galibiyet; zira Aliağa FK'nın tur atlayıp adını bir üst tura yazdırması için sahada mutlaka kazanması gerekiyor. Maçın normal süresinin yine beraberlikle sonuçlanması durumunda ise müsabaka uzatmalara, gerekirse penaltı atışlarına taşınacak.

