Milyonlarca vatandaşın tatil planı yaptığı bu dönemde, şehirlerarası yolcu taşımacılığında bilet fiyatları gündemin en tartışmalı maddesi haline geldi. İzmir çıkışlı seferlerde kapasite kullanım oranlarının şimdiden yüzde 70 ile 80 gibi kritik seviyelere ulaşması, bayram haftasındaki yoğunluğun habercisi oldu. Fiyatlardaki artış beklentilerine dair önemli açıklamalarda bulunan sektör temsilcisi İsmet Bakraçoğlu, İzmir hattındaki güncel durumu gözler önüne serdi. Bakraçoğlu, "Şu günlerde 1350 Türk Lirası seviyelerinden alıcı bulan biletlerin fiyatı, bayramın getireceği aşırı talep ve maliyet artışlarıyla birlikte 1500 ile 1600 Türk Lirası bandına kadar yükselebilir" diyerek, İzmirlileri bilet alımlarında hızlı davranmaları konusunda uyardı.

Erken Davranan Kârlı Çıkacak

Sektör uzmanları, otobüs biletlerine gelmesi beklenen olası "savaş zammı" karşısında yolcuların kendilerini nasıl koruyabileceklerini anlatıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasan Koşar, sistemin işleyişine dikkat çekerek erken rezervasyonun önemini vurguladı. Koşar, "Biletini günler öncesinden, şu anki mevcut fiyattan satın alan bir yolcu, gelecekteki zamlardan kesinlikle etkilenmez. Ancak seyahat planını netleştirmeyip bilet alımını bir hafta sonraya bırakan İzmirliler, ne yazık ki yüksek oranlı fiyat artışlarıyla karşılaşmak durumunda kalacaklar" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, biletlerin hızla tükendiği bu dönemde geç kalmanın hem yüksek fiyat hem de koltuksuz kalma anlamına geldiğini belirtiyor.

Mazot Artışları Seyahat Planlarını Tehdit Ediyor

İzmir'den yurdun dört bir yanına yapılacak olan seferlerin maliyetini artıran en büyük etken ise küresel akaryakıt piyasalarındaki çalkantılar. Özellikle petrol sevkiyatının can damarlarından olan Hürmüz Boğazı'nda süregelen sıkıntılar, mazot litre fiyatlarını doğrudan etkileyerek şehirlerarası taşımacılık yapan firmaların bellerini büküyor. Otobüs işletmecisi Mehmet Özen, küresel çaptaki bu mazot krizinin bilet fiyatlarına yansımasını ürkütücü bir tabloyla özetledi: "İzmirliler bilet alırken on gün sonrasını da hesaba katmalı. Bugün 1800 lira ödeyerek alınan uzun mesafe bir bilet, mazot fiyatlarındaki bu tırmanış devam ederse çok kısa bir süre içinde 2200 lira gibi rakamları görebilir."