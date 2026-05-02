Son Mühür / Selda Meşe - Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kınık Belediyespor Futbol Akademi U11 ve U12 Ligleri hazırlıklarını tamamladı. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kınık Belediyespor Futbol Akademi U11 ve U12 Ligi için başlangıç tarihi 9-10 Mayıs olarak açıklandı.
Rakipler kimler?
Genç yeteneklerin sahada kimlerle karşılaşacağı belli olurken, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kınık Belediyespor Futbol Akademi U11için açıklanan liste şu şekilde:
- Aliağa Genç SK
- Aliağa Helvacı Spor
- Aliağa Körfezspor
- Foça Belediyespor
- Bergamaspor
- Bergama Gençlerbirliği
- Dikili Belediyespor
- Gerenköyspor
U12 rakip listesi belli oldu
İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kınık Belediyespor Futbol Akademi U12 için açıklanan listede yer alan takımlar şu şekilde sıralandı:
- Aliağa Genç SK
- Aliağa Helvacı Spor
- Ağa Spor
- Bergamaspor
- Bergama Gençlerbirliği
- Dikili Belediyespor
- Gerenköyspor
- Yeni Foça Turkuaz Spor,
‘Sahada olmanın gururunu yaşıyoruz’
İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kınık Belediyespor Futbol Akademi, yaptığı açıklamada, “Özkaynaklarımızla sahada olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz; centilmence mücadele etmek, gelişmek ve futbolun tadını çıkarmak” ifadelerini kullandı.