TFF 2. Lig Play-Off 1. Tur ilk maçında Aliağa FK, sahasında Muşspor'u ağırladı. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İzmir temsilcisi, rövanş öncesi avantaj yakalama fırsatını elinin tersiyle itmiş oldu.

Muşspor erken öne geçti!

İzmir’de Atatürk Stadı’nda oynanan konuk ekip Muşspor etkili başladı. Muşspor, henüz 14. dakikada golü bularak öne geçti. Seçim Can’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçen Muş ekibi, ilk yarı boyunca skor üstünlüğünü elinde tuttu.

Aliağa FK'dan ikinci yarıda reaksiyon! Geri döndüler

İkinci yarıya Aliağa FK oyuncu değişiklikleriyle başlarken, daha agresif bir oyun sergiledi. Ev sahibi ekip Aliağa FK, aradığı golü 66. dakikada Malik ile buldu. Bu golle Aliağa temsilcisi beraberliği yakalarken, kalan dakikalarda galibiyet için baskısını sürdürdü.

Ancak iki takım da son bölümde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Rövanş Muş’ta oynanacak!

Play-Off mücadelesinde turu geçecek takımın belli olacağı rövanş karşılaşması 4 Mayıs Pazartesi günü Muş’ta oynanacak. Bu maçın ardından galip gelen taraf adını bir üst tura yazdırmış olacak.

