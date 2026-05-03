İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki milli karateci Görkem Uludoğan, Polonya'da düzenlenen Budokaido-Kyokushin Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Uludoğan, bu başarının arkasındaki emeğe dikkat çektiği konuşma gerçekleştirdi.

14 yaşındaki milli gurur Uludoğan, "Omuzlarımda yıllarca verilen emek, hayaller ve sarsılmaz bir inanç vardı. Başarılarımı dünya birinciliğiyle taçlandırmak istiyorum. Antrenörüm Mustafa Doğan Turhan benim için sadece bir antrenör değil aynı zamanda yolumu aydınlatan, her düştüğümde kaldıran ve hep yanımda olan bir hocamdı. Bu kupa sadece tatamide kazanılan bir başarı değil" diyerek duygularını ifade etti.

8 yaşından bu yana çabalıyor

Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Görkem Uludoğan, karateye 8 yaşındayken ailesinin teşvikiyle başladı. Ödemiş Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Budokaido Antrenörü Mustafa Doğan Turhan ile çalışmaya başlayan genç sporcu, disiplinli çalışmalarıyla dikkat çekti.

Uludoğan’ın son yıllardaki performans grafiği ise şu şekildeydi;

2024 Avrupa Üçüncülüğü: WKB 7’nci Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Ocak 2026 (Karabük): Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız Erkek 50 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

12-15 Şubat 2026 (Yalova): Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ederek milli takım kadrosuna girmeyi başardı.

25-26 Nisan 2026 (Polonya): Korzenna kentinde düzenlenen Budokaido-Kyokushin Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek dünya ikinciliğine ulaştı.

Antrenör Turhan’dan sporcusuna övgü dolu sözler

Görkem'in antrenörü Mustafa Doğan Turhan, sporcusunun gelişimini ve çalışma ahlakını anlattığu sözlerinde, "Görkem ile tanışmamız 2020 yılında henüz 8 yaşındayken oldu. Azmi, gayreti ve disiplini ile her geçen aya göre inanılmaz bir gelişim kaydetti. Vücudunun ve performansının bu şekilde çalışmalarımıza tepki vermesi, doğru çalıştığımızın kanıtı oldu. Tekniği mükemmel hale geldi.

Çalıştığımız her şeyi sahaya ve salona çok iyi yansıtmaya başlaması ile birlikte kendi sınırlarını zorlamaktan korkmaması, gelişiminin en büyük göstergesiydi. Ayrıca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün spora verdiği destekler de öğrencimin başarısına katkı sağladı. Görkem ile çalışmak benim açımdan zevkli ve gurur vericidir" ifadelerine yer vererek duyduğu gururu dile getirdi.