Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Dikili ilçesinde hayvanlarının kaderini değiştirecek hamle için ilk kepçe vuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’de hastane standartlarında hizmet verecek, bölgenin en kapsamlı sokak hayvanları kampüsünün yapımına başladı. Yıl sonuna kadar kapıların açıklaması planlanıyor

Bugüne kadar kent merkezindeki tesislerle yükü göğüslemeye çalışan Büyükşehir, bu yatırımlarla rotayı ilçelere çeviriyor. Dikili Belediyesi’nin meclis kararıyla devrettiği 24 bin metrekarelik arazide hummalı bir çalışma var. Ekipler şu sıralar zemin iyileştirmesiyle uğraşıyor. İş bitince, hemen idari binalar ve klinikler yükselecek.

Sadece Dikili değil çevre ilçeler de nefes alacak

Bu proje yerel bir barınak olmanın çok ötesinde bir vizyon taşıyor. Tamamlandığında 2 bin 500 hayvana aynı anda ev sahipliği yapabilecek kapasitedeki merkez, çevre ilçelerin de sahipsiz hayvan yükünü sırtlayacak. Kuzey Ege için adeta bir bölgesel üs kuruluyor.

Büyükşehir bürokrasisi projede koordinasyonu sıkı tutuyor. Etüt ve Projeler, Fen İşleri ile Yol Yapım ekipleri sahada ortak bir mesai yürütüyor. Amaç, 2026 yılı bitmeden tesisi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na teslim etmek. Zaman dar ama tempo yüksek.

Kafesler arkasında değil doğal ekosistemde yaşam

Alışılagelmiş, hayvanları demir parmaklıklara mahkum eden kasvetli barınak imajı burada tamamen yıkılıyor. Müdahale odaları ve ameliyathaneler tam teşekküllü birer hastane gibi tasarlanıyor. Tedavisi biten canlar ise açık alanda oluşturulacak doğal ekosistemde serbestçe dolaşabilecek.

Sahiplendirme konusu da projenin ana omurgasını oluşturuyor. Kurulacak özel halkla ilişkiler ve eğitim birimleri, sokak hayvanlarının yeni ailelerine kavuşması için bir köprü görevi görecek. Hayvan sevgisi bu merkezde teoriden pratiğe dökülecek.

Mevcut kapasiteye güç katacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi halihazırda Pako, Işıkkent ve Seyrek bakımevlerinde yaklaşık 4 bin 500 hayvancağıza şefkat eli uzatıyor. Dikili’deki bu yeni hamle, mevcut kapasiteyi neredeyse yarı yarıya artıracak. Can dostların yaşam kalitesi, modern tıbbın ve geniş alanların gücüyle bambaşka bir boyuta taşınacak.

