Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’deki eski ve yetersiz itfaiye merkezini tarihe gömüyor. İlçede nisan ayında temeli atılan 68 milyon liralık yeni itfaiye hizmet binasında inşaat çalışmaları hız kazandı. Modern mimarisi ve teknik donanımıyla öne çıkan dev proje, afetlere müdahale süresini yarı yarıya düşürecek.

İnşaatın yüzde 30’u tamamlandı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projede şimdiden büyük aşama kaydedildi. Deprem yönetmeliğine uygun şekilde sıfırdan yükselen binada ekipler, gece gündüz demeden mesai harcıyor.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisi Esra Gürbüz, planlanan takvimin önünde gittiklerini belirtti. İlk kazmayı garaj binasından vurduklarını söyleyen Gürbüz, "Garajın kolon ve kiriş imalatlarını bitirmek üzereyiz. İstinat duvarları da yükseliyor. Şu an projenin yüzde 30’unu tamamladık" dedi. Hedef ise net; yeni tesis 2026 yılı sonuna kadar kapılarını açacak.

İtfaiye Merkezine basketbol sahası

Yeni tesis, sadece bir itfaiye garajı olmanın ötesinde tam donanımlı bir yaşam ve eğitim alanı olarak tasarlandı. Toplam bin 500 metrekare kapalı, 3 bin 100 metrekare ise peyzaj alanına sahip olacak iki katlı bina, personelin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.

İçinde 4 araçlık kapalı garaj, eğitim alanları ve sosyal donatılar yer alacak. Proje bittiğinde personelin zorlu görevler arasında nefes alabileceği spor alanları ve bir basketbol sahası da hizmete girecek. Ayrıca itfaiyecilerin eğitimi için tartan kulvar ve kum havuzu da tesise entegre edilecek.

Eski bina standartların altındaydı

Dikili’nin mevcut itfaiye binası, büyüyen ilçenin ihtiyaçlarını karşılamakta uzun süredir zorlanıyordu. Yapısal olarak eskiyen ve güncel statik standartların gerisinde kalan eski binanın yerine yapılacak bu modern tesis, hem personelin çalışma şartlarını iyileştirecek hem de bölgedeki yangın ve kaza gibi acil durumlara müdahaleyi çok daha güvenli hale getirecek. Büyükşehir, yatırımlarıyla Dikili'yi geleceğe hazırlıyor.

