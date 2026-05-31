Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve yürek burkan otobüs kazasıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. Bayram dönüşü yaşanan bu acı olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi.

Bayram dönüşünde 8 kişi hayatını kaybetti

İzmir-Antalya seferini gerçekleştiren Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan araç bir anda alev topuna döndü. Bayramın son gününde meydana gelen kazada sürücü dahil 8 kişi yaşamını yitirirken, 33 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kimlikleri belli oldu

Olayın sonrasında vefat edenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde açıklandı;

Mustafa Fevzi Mertun (50): Otobüsün şoförü.

Merve Erik

Hayriye Arıkan

Civan Şen

Eyüp Miraç Şen (9 aylık): Kazanın en küçük kurbanı.

Zehra Eyiol

Fatma Kartal

Gültilay Bığa: Kırgız uyruklu yolcu.

O detay yürekleri dağladı

Kazanın en sarsıcı detayı ise 9 aylık bebek Eyüp Miraç'la ilgili oldu. Gelen bilgilere göre, küçük çocuk kazanın yaşandığı sırada babası Civan Şen’in kucağındaydı. Baba ve oğlunun, olay yerinde birbirlerine sarılı halde hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan kazanın ardından adli makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Ekipler, kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.