İzmir-Çeşme Otoyolu’nda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Buca’dan Çeşme yönüne giden Hakan Karapolat (33) idaresindeki 35 CZE 376 plakalı hafif ticari araç, saat 02.15 sıralarında kontrolden çıktı.
Önce su kanalına girdi, sonra tabelaya çarptı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun sağ tarafındaki su kanalına girdi. Kanal boyunca bir süre ilerleyen araç, savrularak takla attı. Yol kenarındaki tabelaya da çarpan araç şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki kişi olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri, sürücü Hakan Karapolat ile araçtan dışarı, bariyerlerin yakınına savrulan yolcu Meliha Acer’in (27) hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle otoyolda önlem alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağladı.
Cenazeler Adli Tıp morguna kaldırıldı
Hafif ticari araç vinç yardımıyla kaldırdıktan sonra, itfaiye ekipleri sürücü Karapolat'ın sıkışan cansız bedenini çıkardı. Savcılık incelemesinin ardından Karapolat ve Acer'in cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma yürütüyor.