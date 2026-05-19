İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir şantiye alanında yanmış halde bulunan kadın cesedinin sırrı, polis ekiplerinin titiz takibiyle çözüldü. Korkunç olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Dilek D., ilk ifadesinde cinayet iddiasını reddederek akılalmaz bir savunma yaptı. Olayın kaza olduğunu öne süren zanlı, panikle cesedi yaktığını itiraf etti.

Şantiyeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye giden emniyet güçleri, küllerin arasında tanınmayacak halde bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemelerin ardından cansız bedenin Emine Dönmez’e ait olduğu tespit edildi. Polis, cinayet şüphesiyle Dönmez'in son görüldüğü kişi olan Dilek D.’yi hemen gözaltına aldı.

"Sırtına vurunca başını çarptı"

Emniyetteki sorgusunda dehşet anlarını anlatan Dilek D., Emine Dönmez ile annesinin eski komşusu olması vesilesiyle tanıştıklarını söyledi. Olay günü birlikte otomobille gezdiklerini belirten zanlı, cinayet kastı taşımadığını iddia etti.

Şüphelinin ifadesine göre her şey bir öksürük kriziyle başladı. Yolculuk sırasında Dönmez'in birden fenalaştığını öne süren Dilek D., "Otomobilde aniden rahatsızlandı ve şiddetle öksürmeye başladı. Ona yardımcı olmak istedim. Nefes alsın diye sırtına vurduğum sırada dengesini kaybederek başını sert bir şekilde çarptı ve orada yaşamını yitirdi" dedi.

Korkup şantiye alanına götürmüş

Talihsiz kadının hayatını kaybettiğini anlayınca ne yapacağını bilemediğini iddia eden Dilek D., polise gitmek yerine korkunç bir yola başvurdu. Karşı karşıya kaldığı durum karşısında büyük bir panik yaşadığını söyleyen zanlı, cesetten kurtulmak için Torbalı'daki tenha bir şantiyeyi seçti.

Cansız bedeni otomobille şantiyeye taşıyan Dilek D., delilleri yok etmek amacıyla cesedi ateşe verdiğini itiraf etti. Zanlının emniyetteki sorgusu ve işlemleri tüm hızıyla sürüyor.

