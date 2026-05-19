İzmirliler, 180 bin lira ile 350 bin lira arasında değişen büyükbaş hayvanlara girebilmek için kişi başı (yedi hisse baz alındığında) 25 bin ile 50 bin lira arasında ödeme yapıyor. Küçükbaş kurbanlıkların fiyat skalası ise 15 bin ile 20 bin lira arasında. Ancak bu satın alımlar tamamlandıktan sonra devreye giren masraf kalemleri, büyükbaş için toplamda 29 bin ile 42 bin lira, küçükbaş için ise 2 bin 900 ile 4 bin 200 lira arası ekstra bir bütçe açığı yaratıyor. Bu da kurbanlık alımının adeta saklı faturası olarak vatandaşın karşısına dikiliyor.

Mahalle Kasaplarında Et İşleme Bedelleri ve Kaba Kesim

İzmir sınırları içerisindeki belediye kesim noktaları veya özel tesislerde kurbanlığı dört parçaya ayırıp teslim etmenin maliyeti ciddi boyutlara ulaştı. Küçükbaş kaba kesim tarifeleri 1.500 ile 2.000 lirayı bulurken, büyükbaşta gövdeyi dörde bölme bedeli 8 bin lira ile 12 bin lira arasına tırmandı. Karkas şekilde evlerine getirilen devasa kütleleri işleyemeyen İzmirliler, çareyi kasap dükkanlarında buluyor. Kilosu 60-80 lira arasında değişen kuşbaşı doğrama, kilosu 40-50 liradan çekilen kıyma ve kilosu 30 liradan kırılan kemik işlemleri üst üste eklendiğinde fatura kabarıyor. 30 ila 40 kilogram eti olan bir hissedarın sadece bu işlemler için kasaba ödediği miktar 2.500 ile 3.000 lira dolaylarına ulaşıyor.

Nakliye, Poşetleme ve Acemi Kasap Tehlikesi

Otomobilinde kötü koku ve kan lekesi istemeyen İzmirliler, nakliyat için özel olarak hizmet veren "kurban taksileri"ni tutuyor. Ancak kısa mesafe taşımacılığında dahi inanılmaz yüksek meblağlar talep ediliyor. İşin taşıma kısmı atlatıldığında poşetleme masrafı ortaya çıkıyor. Kalın 10'lu taşıma poşetleri 100-150 lira, standart derin dondurucu poşetleri ise 60-90 lira arasında satışa sunuluyor. Bir hane sırf bu malzemeler için 300-400 lira ödemek durumunda. Sektör otoriteleri, İzmir halkını kesin bir dille uyararak bayram fırsatçılarına ve belgesiz "acemi kasaplara" itibar edilmemesini söylüyor. Yanlış tekniklerle kesilen ve parçalanan etlerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğu ve yüksek meblağlar ödenerek alınan kurbanlıkların ziyan olmasına yol açtığı özellikle belirtiliyor.