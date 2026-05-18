İzmir’de Devlet Tiyatroları’ndan eğitim alan hükümlüler, anlamlı bir gösteriye imza attı. Hükümlüler, yaklaşık altı aylık hazırlık sürecinin ardından ilk kez seyircinin karşısına çıkmış oldu. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ile Torbalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde hazırlanmış olan “Onlar” adlı tiyatro oyunu, Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyunda Kurtuluş Savaşı teması işlenirken, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi!

Bornova Kültür Merkezi’nde sahne alan oyuna yargı ve adliye camiasından isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatsever de katılım gösterdi. Oyunun gösteriminde Kurtuluş Savaşı’nın zorlu yılları sahneye taşındı ve hükümlülerin performansları izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Etkinliğe katılım gösteren isimler arasında; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert de yer aldı.

