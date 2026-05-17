Bölgesel Amatör Lig 8. Grup Play-Off yarı final maçında Torbalıspor ile Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşma, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

İlk yarıda dengeli oyun!

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. İlk yarı golsüz berbaerlikle tamamlanırken, ikinci devrede tempo arttı. Her iki takım da galibiyet golü için risk almaya başladı ancak normal sürede de skor aynı kaldı.

Uzatmalarda Torbalıspor zaferi!

Uzatma dakikalarında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Torbalıspor, 96’ncı dakikada bulduğu golle öne geçen taraf oldu. Moral üstünlüğünü de eline alan İzmir temsilcisi, baskısını devam ettirdi.

Dakikalar 112’yi gösterdiğinde gelişen atakta bir kez daha rakip filelere topu gönderen Torbalıspor, skoru 2-0’a taşıdı.

Manisa temsilcisi karşılaşmayı bırakmadı ve 117’nci dakikada bulduğu golle farkı bire indirmeyi başardı.

Ancak uzatma bölümünün son anlarında Torbalıspor bir gole daha imza atarken, mücadeleyi 3-1 kazandı ve Play-Off grubunu geçen taraf oldu.

Torbalıspor'dan 3. Lig yolunda büyük adım!

Bu sonuç çerçevesinde Torbalıspor, Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e yükselme hedefinde final etabına adını yazdıran taraf oldu.