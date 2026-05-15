Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Torbalı Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı yalnızca bir takvim günü olarak değil, samimi bir dayanışma şöleniyle kutladı.

Göreve geldiği ilk günden beri toplumun her kesimine yarımcı olmaya çalışan Belediye Başkanı Övünç Demir, özel bireyler ve ailelerini önce kahvaltı sofrasında ağırladı, sonrasında ise tiyatro sahnesindeki heyecanlarına ortak oldu.

"Torbalı'mızda engelsiz bir yaşamı büyütmeye devam edeceğiz"

Etkinliklerin ilk durağı olan Beyaz Kafe, sabah saatlerinde duygusal dakikalara sahne oldu. Masaları bir bir gezerek vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Demir,

"Ben burada olduğum sürece sizlerin hep yanında olacağım. Sadece bir haftada değil, hayatın her alanında engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Biz sosyal belediyeciliği; eşitliği, erişilebilirliği ve insan onurunu merkeze alan bir anlayış olarak görüyoruz.

Hep birlikte farkındalıklarımızla fark yaratmaya, Torbalı'mızda engelsiz bir yaşamı büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Burada var olduğum sürece onlar benim kırmızı çizgim olacak"

Günün en coşkulu anları ise belediyenin Kırmızı Kafe çalışanlarından oluşan tiyatro ekibinin "Dünya Bizimle Güzel" oyununu sergilemesiyle yaşandı.

Down sendromlu gençlerin gösterileri izleyenleri hem güldürdü hem de gururlandırdı. Salondaki atmosferden oldukça etkilenen Başkan Demir,

"Onlar benim ana baba ayrı öz kardeşlerim… Ben burada var olduğum sürece onlar benim kırmızı çizgim olacak." dedi.

Günün sürprizi ise Elif’ten geldi. Sabahki kahvaltıda Başkan’dan düet sözü alan Elif, sahnede Demir ile beraber "Ünzile" şarkısını seslendirerek hayalini gerçekleştirdi.