Son Mühür- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), haftanın son gününde şehrin üç kritik noktasında suyun kesileceğini duyurdu. Pazar sabahına kuru musluklarla uyanan vatandaşlar için arıza listesi kabarık. Özellikle Menderes hattındaki enerji problemi, kesintinin boyutunu saatlerden gün sınırına taşıdı.

Menderes'te 20 saatlik sabır zamanı

Listenin en can zorlu haberi Menderes’ten geldi. Çileme, Develi, Tekeli ve Fevzi Çakmak mahallelerini kapsayan devasa kesinti tam 20 saat sürecek. İçme suyu kuyularına enerji sağlayan noktadaki elektrik arızası nedeniyle sular, dün akşam 20:55’ten bugün saat 17:00’ye kadar akmayacak. Sabır sınırlarını zorlayan bu süreçte, bölge sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Depolar boşaldı.

Güzelbahçe ve Torbalı’da ana boru sorunu

Şehrin diğer taraffında ise Güzelbahçe Mustafa Kemal Paşa Atatürk Caddesi üzerindeki branşman arızası ekipleri harekete geçirdi. Çamlı, Yelki ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde sabah 07:10’da başlayan kesintinin 11:10’a kadar sürmesi bekleniyor.

Torbalı cephesinde ise durum biraz daha ciddi. Sağlık Mahallesi’ndeki ana boru patlağı, suyun 6 saat boyunca kesilmesine neden oldu. Torbalı’da suların öğleden sonra 13:55 civarında verilmesi planlanıyor.

Karabağlar’da iki ayrı noktada ana boru patlağı

Kesinti listesine son saatlerde Karabağlar da dahil oldu. İlçede iki farklı noktada meydana gelen ana boru arızaları, toplamda 9 mahalleyi susuz bıraktı. 3753/1 Sokak üzerindeki patlak nedeniyle Devrim, Özgür, Uzundere, Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde sular kesildi. Aynı dakikalarda Zaim Ağa Kavşağı civarındaki arıza ise Doğanay, Esenlik, Refet Bele ve Reis mahallelerini vurdu. İZSU ekipleri, saat 10:05 itibarıyla başlayan ve yaklaşık 2 saat sürmesi öngörülen bu acil onarım mesaisi için sahaya indi. Hedef, öğle saatlerine kadar musluklara yeniden su vermek.

