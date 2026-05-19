Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19 Mayıs tahminlerine göre; Trakya’nın batısı, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimleri ile Karadeniz Bölgesi’nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren ise İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer bölgelerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.
İzmir hava durumu
İzmir ve Ege bölgesinde gün içinde parçalı bulutlu hava beklenirken akşam saatleri için uyarıda bulundu. O saatlerde İzmir ve Ege'nin bazı bölümlerinde sağanak yağış ön görülüyor.
Türkiye geneli hava durumu 19 Mayıs 2026
MARMARA
BURSA – 28°C – Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ – 24°C – Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 22°C – Parçalı, yer yer bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA – 27°C – Parçalı bulutlu
MUĞLA – 25°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 28°C – Parçalı bulutlu
BURDUR – 24°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 24°C – Parçalı bulutlu
KONYA – 23°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 25°C – Parçalı bulutlu