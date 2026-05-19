Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19 Mayıs tahminlerine göre; Trakya’nın batısı, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimleri ile Karadeniz Bölgesi’nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren ise İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer bölgelerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu

İzmir ve Ege bölgesinde gün içinde parçalı bulutlu hava beklenirken akşam saatleri için uyarıda bulundu. O saatlerde İzmir ve Ege'nin bazı bölümlerinde sağanak yağış ön görülüyor.

Türkiye geneli hava durumu 19 Mayıs 2026

MARMARA

BURSA – 28°C – Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ – 24°C – Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 22°C – Parçalı, yer yer bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA – 27°C – Parçalı bulutlu

MUĞLA – 25°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 28°C – Parçalı bulutlu

BURDUR – 24°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – 24°C – Parçalı bulutlu

KONYA – 23°C – Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – 25°C – Parçalı bulutlu