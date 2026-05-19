İzmir Torbalı’da boş bir şantiye alanında yangın ihbarı alan polis, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Alevlerin arasında kalan 73 yaşındaki Emine Dönmez hayatını kaybetti. Olayın en dikkat çeken noktası ise cesedin hemen yanında bekleyen bir kadının bulunması oldu.

Şantiyede yanmış ceset bulundu

Olay, Torbalı'da Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'taki bir şantiye alanında meydana geldi. Alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler saat 19:00 sularında, yanan bir cesetle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede, hayatını kaybeden kişinin 73 yaşındaki Emine Dönmez olduğu belirlendi.

Cesedin yanındaki kadın gözaltında

Polis ekipleri yanan cesedin hemen yanında bekleyen 46 yaşındaki D.D. isimli kadını fark etti. Şüpheli hareketler sergileyen kadın, ekipler tarafından olay yerinde doğrudan gözaltına alındı.

D.D.'nin o saatte neden şantiyede olduğu ve hayatını kaybeden Emine Dönmez ile bağı henüz bilinmiyor.

Cinayet büro soruşturma başlattı

Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Ekipler şantiye alanında ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Emine Dönmez'in kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Gözaltına alınan D.D.'nin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.