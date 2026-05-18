Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Tutuklu Tunç Soyer son tutuklamaların temelinde mevcut İzBB Başkanı Cemil Tugay olduğunu öne sürmüş ve Tugay tarafından hazırlatılmış iç denetim raporlarının bulunduğunu iddia etmişti. Soyer’in açıklamalarına karşı Başkan Tugay, operasyonun temelinin belediye tarafından hazırlanan iç denetim raporuna değil, Sayıştay raporuna dayanarak yapıldığını belirtmişti.

Bugün ise bir gazetede yer alan haberde, Rehberlik ve Teftiş Kurulu’nun hazırladığı ‘inceleme raporu’nun Tugay’ın imzasıyla adliyeye gönderildiği belirtilmişti.

“Tutukluluk sebepleri Kooperatif”

Tugay o iddialara ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Tugay, “Tutukluluk sebebi Kooperatif. Tutuklu olmalarında bizim hiçbir katkımız yok. Ben ne söylediğimi biliyorum" dedi. Soyer'in, Tugay'ı muhbirlikle suçlamalarına ilişkin ise, "O adam tutuklu olmamızın sebebi Cemil Tugay diyor. Ben de diyorum ki ‘benim tutuklu olmanızda hiçbir sebebim yok. Çünkü tutukluluk sebepleri Kooperatifle ilgili. Bu konuda bizim hiçbir bildirimimiz, dilekçemiz vs. hiçbir şeyimiz yok. Karalama çalışması yapılıyor” dedi.