İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde bulunan Suyunbaşı Mesire Alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde noktalarından biri. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye olan ilgi belirgin şekilde arttı. Şelale sesi, göletlerin oluşturduğu görüntü ve geniş yeşil alanlar ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken detaylar arasında yer alıyor.

Şelale ve göletler bölgeye ayrı bir hava katıyor

Mesire alanının içinden geçen su kaynağı ve çevresindeki doğal yapı, bölgeye farklı bir atmosfer kazandırıyor. Şırıl şırıl akan küçük şelale ile göletler, özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Öte yandan çocuklu ailelerin de güvenli ve sakin yapısı nedeniyle alanı sık tercih ettiği görülüyor.

Çınar ağaçlarının altında serin bir mola

“Suyunbaşı” olarak bilinen alanın en dikkat çeken yanlarından biri de büyük çınar ağaçları. Yaz sıcaklarında gölgede oturmak isteyen vatandaşlar burada uzun saatler geçiriyor. Piknik yapanlar kadar yürüyüş yapmak isteyenler de alanı değerlendiriyor. Bölgedeki sakinlik hissi, ziyaretçilerin yeniden gelmesinde etkili oluyor.

Torbalı Belediyesi tarafından hizmete açılan Ayrancılar Piknik Alanı’nın özellikle hafta sonlarında oldukça hareketlendiği belirtiliyor. Sabah saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar, gün boyu doğanın içinde vakit geçiriyor.

Bölge esnafına hareketlilik getirdi

Mesire alanı çevresinde bulunan restoran ve büfelerde de yoğunluk yaşanıyor. Artan ziyaretçi sayısı, çevredeki işletmelere ekonomik canlılık kazandırmış durumda. Kimi vatandaş kahvaltı için bölgeyi tercih ederken, kimi ise sadece serin havada vakit geçirmek için geliyor.

Alan sadece Torbalı’dan değil, çevre ilçelerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Özellikle hafta sonları araç yoğunluğu oluştuğu ifade ediliyor.

Suyunbaşı Mesire Alanı’na nasıl gidilir?

Toplu taşıma kullanmak isteyenler için ulaşım da oldukça kolay. İzmir merkezden hareket eden vatandaşlar, Tepeköy–Aliağa İZBAN hattıyla Sarnıç durağına ulaştıktan sonra 705 numaralı Sarnıç Aktarma Merkezi–Ayrancılar ESHOT hattını kullanabiliyor. Egekent 4 Mavi durağında indikten sonra kısa bir yürüyüşle mesire alanına ulaşılabiliyor.

Doğal yapısı, serin havası ve sakin ortamıyla öne çıkan Suyunbaşı Mesire Alanı, İzmir’de hafta sonunu doğada geçirmek isteyenlerin listesinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.