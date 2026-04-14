İzmir Basmane Garı ile Tire arasında her gün düzenli bölgesel tren seferleri gerçekleştiriliyor. Yolculuk boyunca tren sırasıyla Gaziemir, Adnan Menderes Havalimanı, Menderes, Pancar, Torbalı, Arıkbaşı, Karpuzlu, Bayındır ve Çatal istasyonlarında durak yapıyor.

İzmir'den Tire'ye tren saat kaçta?

Basmane Garı'ndan Tire istasyonuna günde birden fazla sefer düzenleniyor. İlk tren sabah 10.35'te Basmane'den hareket ediyor. Gün içindeki diğer seferler de akşam saatlerine kadar devam ediyor. Tire'den İzmir yönünde ise ilk sefer sabah 06.25'te kalkış yapıyor ve son tren 16.05 civarında hareket ediyor. Yolcuların güncel sefer saatlerini TCDD'nin resmi internet sitesinden veya 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

Basmane Tire arası kaç saat sürüyor?

İzmir Basmane ile Tire arasındaki tren yolculuğu ortalama 1 saat 58 dakika ile 2 saat 4 dakika arasında sürüyor. Bölgesel tren formatında hizmet veren seferler, ara istasyonlarda durduğu için süre hafif değişkenlik gösterebiliyor. Trenler 2+1 koltuk düzenine sahip pulman tip vagonlardan oluşuyor ve vagonlarda klima, WC ve elektrik prizi gibi olanaklar bulunuyor.

İzmir Tire tren bilet fiyatları ne kadar?

2026 yılı itibarıyla İzmir-Tire hattında tam bilet fiyatı 150 TL olarak uygulanıyor. 65 yaş üstü yolcular, öğrenciler ve engelli bireyler için indirimli bilet seçenekleri mevcut. Biletler istasyon gişelerinden satın alınabiliyor. Güncel fiyat bilgisi ve indirim oranları için Basmane Garı bilet gişesine (0232 484 86 38) veya Tire İstasyonu'na (0232 512 15 25) başvurulabilir.

İzmir'den Tire'ye nasıl gidilir?

İzmir'den Tire'ye ulaşım için tren dışında otobüs ve özel araç seçenekleri de bulunuyor. Ancak tren yolculuğu hem ekonomik fiyatı hem de trafik stresinden uzak rahat seyahatiyle öne çıkıyor. Basmane Garı, İzmir'in merkezinde konumlandığı için toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabiliyor. Tire İstasyonu'na ise şehir merkezinden yürüyerek veya belediye otobüsleriyle erişim sağlanabiliyor.