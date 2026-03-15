İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent içi ulaşımda kaliteyi artırmak amacıyla ticari araç ruhsatlandırma sürecinde yeni bir döneme geçti. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Gaziemir Semt Garajı'nda "Ticari Araç Uygunluk Kontrol Merkezi" faaliyete alındı. Şehir merkezinde hizmet veren yaklaşık 3 bin 800 taksi ve bin 200 minibüsün çalışma ruhsatı alabilmesi veya mevcut ruhsatını yeniletebilmesi için artık bu merkezden "uygunluk onayı" alması şart koşuluyor.

İZMİR TİCARİ ARAÇ UYGUNLUK KONTROLÜNDE NELERE BAKILIYOR?

Ruhsat başvurusu öncesinde merkeze getirilen taksi ve minibüsler, Büyükşehir Belediyesi uzman ekipleri tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutuluyor. Yolcu güvenliğini ve konforunu sağlamak amacıyla araçlarda şu kriterlerin eksiksiz olması aranıyor:

Dış kaporta durumu ve aracın standart rengi

Klimanın aktif olarak çalışıp çalışmadığı

Taksimetrenin doğru ve aktif çalışması

Yolcu koltuklarının ve iç döşemelerin yıpranma durumu

Fabrika çıkışı dışında araca sonradan eklenen usulsüz modifiyeler ve ekipmanlar

KONTROLDEN GEÇEMEYEN ARAÇLARA NE OLACAK?

Yapılan kontroller sonrasında yukarıdaki kriterleri karşılamayan ve eksiklik tespit edilen araçların ruhsat başvuruları onaylanmıyor. Ancak esnafın mağdur olmaması için eksiklerin giderilmesi adına belirli bir süre tanınıyor. Araç sahipleri, verilen bu süre zarfında gerekli tamirat ve düzenlemeleri yaptıktan sonra ruhsat işlemleri için merkezden yeniden kontrol randevusu alıyor. Eksiklerini gidermeyen araçlar ise kesinlikle seferlerine devam edemiyor.

İLÇELERDEKİ TAKSİ VE MİNİBÜS DENETİMLERİ NASIL YAPILACAK?

Merkeze uzak çevre ilçelerde hizmet veren ticari araç esnafının Gaziemir'e gelmesine gerek kalmıyor. Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Mobil Ekipler", önceden belirlenen çalışma takvimi kapsamında ilçelere giderek araçları bulundukları yerde denetliyor. Bu sayede hem zaman kaybının önüne geçiliyor hem de denetim ağı tüm İzmir'e yayılıyor.