Son Mühür- 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir depreminde ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yerine yapılacak yeni proje, siyasetin gündemine oturdu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni bina için inşaat ruhsatının "kapalı kapılar ardında" imzalanmasına sert tepki göstererek yerel yönetimi şeffaf olmamakla suçladı.

"Belediye binası kentin hafızasıdır"

Kaya, belediye binalarının sıradan birer ofis yapısı olmadığını, bir kentin kimliğini ve hafızasını temsil ettiğini vurguladı. Kamusal binaların yapım süreçlerinin katılımcı bir modelle yürütülmesi gerektiğini belirten Kaya, İzmir’deki mevcut sürecin kentin sembolik değerlerine zarar verdiğini savundu. AK Partili vekil, kentin en simgesel yapılarından biri için atılan bu adımın "masa başında" alınmış bir karar olduğunu ifade etti.

"Demokratik yöntem terk edildi"

Gelişmiş kentlerde bu tür projelerin şehir plancıları, deprem bilimciler, mimarlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak belirlendiğine dikkat çeken Kaya, İzmir’de sürecin tam tersi işlediğini öne sürdü. Projenin bir yarışma kültürü ve bağımsız jüri denetimiyle seçilmesi gerektiğini söyleyen Kaya, "Önce en üst yerel yöneticimiz imzalıyor, en sonunda kamuoyu haberdar ediliyor. Bu yönetmek değil, dayatmaktır" diyerek sitemini dile getirdi.

"Ben yaptım oldu anlayışı değer üretmez"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim tarzını "Ben yaptım oldu" anlayışı olarak nitelendiren Mahmut Atilla Kaya, bu yaklaşımın İzmir’e değer katmayacağını savundu. Şehrin dinamiklerini yok sayan bir idarenin hizmetten ziyade "yük" ürettiğini iddia eden Kaya, açıklamasının sonunda belediyenin proje bitirme performansına da eleştirel bir göndermede bulundu.