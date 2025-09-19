İzmir’de kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle barajlardaki su seviyeleri alarm veriyor. Kentin içme suyunun önemli kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 4,60’a kadar geriledi.

İZSU verilerine göre, günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketilen İzmir’de Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 0,35, Ürkmez Barajı yüzde 3,76, Balçova Barajı yüzde 8,49, Güzelhisar Barajı ise yüzde 51 seviyesinde bulunuyor. Gördes Barajı’nda ise bu yıl hiç su kalmadı.

Tahtalı Barajı 2008’den bu yana ilk kez bu kadar düşük

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranının 13 milyon 190 bin metreküpe düştüğünü belirterek, “2008 yılında, bu dönemde baraj doluluk oranı yüzde 2 ile en düşük seviyedeydi. Şimdi ise 2008’den bu yana ilk kez böylesine düşük bir seviyeye ulaşıldı” dedi.

Su yönetiminde plan eksikliği

Prof. Dr. Yaşar, geçmiş yıllarda yetkilileri uyardıklarını ancak belediyenin herhangi bir önlem planının bulunmadığını kaydetti. “Kuraklık öngörülüyordu. 2020 yılında Tunç Soyer ve Cemil Tugay’a mektuplar göndererek B ve C planlarının hazırlanmasını önerdik. Ancak belediyenin A planı bile yok” diye konuştu.

Su kesintilerinde geç kalındı

İzmir’de uygulanan planlı su kesintilerinin geç başladığını vurgulayan Yaşar, “Suların kesilmesine geçen yıl başlanmalıydı. Haftada en az iki gün kesinti yapılabilirdi. Fakat İZSU yönetiminde su bilimciler, jeoloji mühendisleri veya hidrojeologlar yer almıyor. Bu, en büyük eksikliklerden biri” ifadelerini kullandı.

Gri su ve tarımsal önlemler

Susuzlukla mücadele için önerilerini de paylaşan Prof. Dr. Yaşar, Çiğli’deki arıtmalardan çıkan gri suyun Menemen ve Gediz ovalarına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. “Buradaki kuyular rezerv olarak korunmalı. Şu anda Çiğli’den denize her gün 500 bin metreküp su bırakılıyor ve bu su tarım için yeterince arıtılmamış durumda” dedi.

İzmir’in su potansiyeli alarm veriyor

Türkiye’nin kişi başı su potansiyelinin yıllık 1.340 metreküp olduğunu hatırlatan Yaşar, İzmir’in kişi başı yıllık su miktarının 600 metreküp ile ‘fakirin de fakiri’ seviyesinde olduğunu belirtti. “İzmir, aynı zamanda Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri. Kışlık sebzelerin yüzde 60-70’i burada üretiliyor. Bu nedenle su yönetimi ve tasarruf tedbirleri bir an önce hayata geçirilmelidir” dedi.