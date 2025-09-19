İzmir’in Urla ilçesi, 10 Eylül gecesi korkunç bir cinayete sahne olmuştu. Yeni Mahalle Dere Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanına gelen Ramazan Ümit Görgülü (34), eski sevgilisi Selin Angun’u (33) tabancayla vurdu. Açılan ateş sonucu mekanda bulunan Ü.A. (23) ve D.T. (27) de kurşunların hedefi olmuştu.

Selin Angun hayatını kaybetti

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen Selin Angun kurtarılamamıştı. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü bildirilmişti.

Şüpheli ölü bulundu

Polis ekipleri, saldırganın Ramazan Ümit Görgülü olduğunu kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla Görgülü’nün adresine giren ekipler, şüpheliyi göğsünden vurulmuş halde ölü buldu. Görgülü’nün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma devam ederken, olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde, Görgülü’nün elinde tabancayla mekâna doğru yürüdüğü, kapı önündeki kişilere ateş açtığı, ardından eski sevgilisi Selin Angun’a kurşun yağdırdığı ve hızla uzaklaştığı görülüyor.

Soruşturma sürüyor

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hem saldırının detayları hem de şüphelinin ölümüne ilişkin tüm ihtimaller araştırılıyor. Güvenlik güçleri, olayın arka planını ve olası bağlantıları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.