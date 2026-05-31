Peki ne yapacak bu uygulama? Kısaca, Copilot ve GitHub etrafındaki tüm araçları aynı yere koyacak. Fortune'ın aktardığına göre Microsoft bu hamleyle hem işleri sadeleştirmek hem de yapay zeka tarafını güçlendirmek istiyor.

Microsoft Autopilot ne işe yarayacak?

Şöyle düşünün: şu an Microsoft'un yapay zeka araçlarına ulaşmak için farklı farklı uygulamalar açmanız gerekiyor. Autopilot tam da bunu bitirmeyi hedefliyor. Yani kodlama, sohbet, Copilot için yapılmış ne varsa hepsi tek çatı altında toplanacak. Geliştiriciler için kritik olan GitHub hizmetleri de bu platforma bağlanacak. Bu da özellikle yazılımcıların ilgisini çeken bir detay. Bir de son dönemin gözdesi var tabii: yeni nesil "ajan" altyapıları. Onların da uygulamaya gireceği konuşuluyor. Sonuçta amaç basit. Uygulamalar arasında oradan oraya koşturmak yerine her şeyi tek yerden halletmek. Özellikle gün boyu farklı araçlar arasında gidip gelen biriyseniz, bu birleşik yapı epey vakit kazandırabilir. Düşünsenize, sabah kodlamak için bir uygulama, mesaj yazmak için başka bir tane derken yorulmuyorsunuz. Hepsi aynı pencerede.

Microsoft Autopilot ne zaman çıkacak?

Gelen bilgilere göre uygulama bu yılın yaz sonuna doğru kullanıma açılabilir. Microsoft'un derdi belli aslında: yapay zeka yarışında elini güçlendirmek. Çünkü Google ve OpenAI gibi rakipler de boş durmuyor, kendi ekosistemlerini sürekli büyütüyor. Ama henüz cevapsız sorular da yok değil. Uygulamanın arayüzü nasıl olacak, hangi cihazlarda çalışacak, bunlar belli değil. Şu an sadece "kod adı" aşamasında. Yani resmi isim ve detaylar, çıkış yaklaştıkça netleşecek. Yine de Microsoft'un her şeyi tek uygulamada toplama fikri, sektörün nereye gittiğini göstermesi açısından dikkat çekici bir hamle. Bakalım kullanıcılar bu "her şey bir arada" yaklaşımını sevecek mi, yoksa fazla mı kalabalık bulacak. Onu da zamanla göreceğiz.