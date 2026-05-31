Yeni Apple TV ve HomePod Mini, Bloomberg'in tanınan ismi Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere dayanıyor. Gurman'a göre cihazlar donanım olarak çoktan hazır; ancak Apple, çıkışı belirli bir nedenle erteliyor.

Yeni Apple TV ve HomePod Mini neden bekletiliyor?

İşin ilginç tarafı, gecikmenin sebebi donanım değil, yazılım. Apple'ın asıl beklediği şey, baştan aşağı yenilenecek olan yeni nesil Siri. Şirket, bu iki cihazı tam da daha akıllı hale gelen Siri ile birlikte tanıtmak istiyor. Çünkü yeni Apple TV ve HomePod Mini'de büyük donanımsal değişiklikler beklenmiyor; asıl fark, sesli asistanın çok daha yetenekli olmasından gelecek. Yani Apple, sıradan bir model yenilemesi yerine, cihazları gerçekten işlevsel kılacak bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu strateji, kullanıcıların cihazlarla kurduğu etkileşimi kökten değiştirebilir. Özellikle salonun ortasında duran bir Apple TV ya da rafa konulmuş küçük bir hoparlör için, sesli komutların gerçekten işe yaraması büyük fark yaratıyor.

Yeni Siri ne zaman geliyor, Apple TV ile ilişkisi ne?

Apple'ın yeni Siri'yi haziran ayındaki WWDC26 etkinliğinde detaylandırması bekleniyor. Asistanın kullanıma açılması ise eylül ayını bulabilir. İddialara göre Apple, bu yeni Siri için yapay zeka tarafında Google ile bir iş birliğine gitti ve "Gemini" altyapısından faydalanacak. Yani önümüzdeki süreçte Siri, sorulara çok daha doğal ve akıllı yanıtlar verebilen bir asistana dönüşebilir. Tüm bu parçalar bir araya geldiğinde, yeni Apple TV ve HomePod Mini'nin eylül ayında hem yeni donanım hem de yeni yazılımla aynı anda sahneye çıkması güçlü ihtimal. Tabii bunlar henüz resmi olmayan bilgiler; kesin tarih ve detaylar Apple'ın açıklamasıyla netleşecek.