Apple akıllı gözlük, Bloomberg'in deneyimli muhabiri Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere dayanıyor. Daha önce 2027 başında geleceği konuşulan ürünün, artık 2027'nin sonuna kaydığı iddia ediliyor.

Apple akıllı gözlük hangi özelliklere sahip olacak?

Gelen bilgilere göre cihaz, üzerinde kamera barındıracak ve bununla fotoğraf çekip video kaydedebilecek. Farklı renk ve çerçeve seçenekleriyle sunulması, gözlüğü sadece bir teknoloji ürünü değil, aynı zamanda bir aksesuar haline getirmeyi amaçlıyor. Üründe yer alacağı söylenen mikrofon ve hoparlörler sayesinde telefon görüşmeleri yapmak da mümkün olacak. Hatta gözlükle müzik dinlenebileceği de konuşuluyor. Yani Apple, kulaklık ve telefon arasındaki sınırı bulanıklaştıran, gün boyu takılabilecek bir cihaz tasarlıyor gibi. Tüm bu işlevlerin tek bir çerçevede toplanması, gözlüğü günlük hayatın doğal bir parçası yapma niyetini gösteriyor. Üstelik birden fazla çerçeve seçeneği, farklı tarzdaki kullanıcılara hitap etme planının da bir işareti olarak okunuyor.

Apple akıllı gözlüğün kalbinde ne var?

İşin en kritik tarafı yazılım. Cihazın merkezinde, baştan aşağı yenilenen yeni nesil Siri yer alacak. İddialara göre bu Siri, Google'ın yapay zeka modellerinden güç alacak. Bu sayede gözlük, yalnızca komut alan bir araç olmaktan çıkıp etrafı "anlayan" bir asistana dönüşebilir. Örneğin kameranın gördüğü nesneler hakkında bilgi verebilecek ya da yol tarifi gibi konularda kullanıcıya rehberlik edebilecek. Fiyat tarafında ise 200 ile 500 dolar arasında bir aralık telaffuz ediliyor. Bu da ürünü Meta'nın akıllı gözlükleriyle doğrudan rekabet edebilecek bir konuma taşıyor. Tabii bunların hepsi şimdilik iddia; kesin tarih, fiyat ve özellikler ancak Apple'ın resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.