Yerel yorumlar, Google puanları ve müdavim deneyimleri bir araya geldiğinde liste oldukça sade çıkıyor. Şehirdeki pizzacı kültürü, zincir markaların değil; uzun fermantasyonlu hamurla ustalığını kanıtlamış küçük işletmelerin omuzlarında yükseliyor.

İzmir'in en iyi pizzacısı listesinde öne çıkan adresler

İzmir'in en iyi pizzacısı denince akla ilk gelen yer kişiden kişiye değişiyor; ama bazı isimler hemen her listede tekrar ediyor. Bonci Alsancak, Napoli usulü pizzasıyla şehrin en yüksek puanlı mekânlarından biri. Organik malzeme, hafif hamur ve İtalyan damak tadına en yakın sonuç burada elde ediliyor.

Karşıyaka cephesinde ise Pizzeria Verde Rosso ciddi bir kült haline gelmiş durumda. Menüsü olmayan, müşteriye doğrudan "ne seversin" diye soran bir mutfak anlayışı var. L'Odissea Del Pastaio ise pizza kadar makarna ve tiramisuyla konuşulan, ev yapımı bir İtalyan lokantası.

Alsancak ve Konak bölgesinde tercih edilen pizzacılar

Alsancak hattında Basta la Pizza, küçük dükkân atmosferiyle dikkat çeken bir adres. Açık mutfak konseptiyle hamurun hazırlanışını izleyebileceğin nadir yerlerden. Aynı bölgede Pizza Locale; geniş kadrosu ve kalabalık masalarıyla popülerliğini koruyor.

Mithatpaşa Caddesi'ndeki PIZZA LUKA, küçük ölçeğine rağmen Türkiye'nin en iyi pizzacıları arasında gösteriliyor. İçeride yalnızca iki masa var ama hamuru, ev yapımı sosu ve sıcak servisi konuyu net şekilde özetliyor.

Karşıyaka ve Bostanlı'nın gizli kalmış pizza durakları

Bostanlı'da Kupika, odun ateşinde pişen pizzasıyla ayrışıyor. Hamurun lezzeti ve dört farklı aromalı zeytinyağı seçeneği bu mekânı şehir dışından gelen ziyaretçilerin de listesine sokuyor. Yine Bostanlı'da Cucina Maestra, ev yapımı makarnasının yanına eklediği pizzalarla başarılı bir İtalyan menüsü kuruyor.

Karşıyaka Nergiz mahallesindeki 10/10 Pizza ise 48 saat dinlendirilmiş hamur formülüyle dikkat çeken başka bir adres. Müşteri yorumlarında en çok tekrar eden detay; hamurun ağır gelmemesi ve mide yormaması.

İzmir'de pizza tercihi yaparken nelere dikkat etmeli?

İzmir'de gerçek anlamda iyi bir pizza arıyorsan birkaç ipucu var. Hamurun en az 24-48 saat fermente edilmiş olması, malzemenin abartısız konulması ve fırın türü belirleyici. Taş veya odun fırını, elektrikli fırına göre çok daha karakterli bir taban veriyor.

Fiyat da önemli kriter. Küçük boy bir Napoli pizzası için ortalama 250-400 TL gözden çıkarmak gerekiyor. Daha ekonomik tercih yapmak isteyenler için Carre Gusto Pizza gibi dilim usulü adresler avantajlı alternatif.