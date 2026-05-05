İzmir'de yaşayanlar oruç tutmasa bile günlük rutinini namaz vakitlerine göre planlıyor. Özellikle sabah namazı ve akşam ezanı saatleri, Ege'nin uzayan günleriyle birlikte her hafta birkaç dakika kayma gösteriyor.

İzmir ezan saatleri 5 Mayıs 2026 Diyanet vakitleri

İzmir ezan saatleri için bugün geçerli olan vakitler şu şekilde sıralanıyor: İmsak 04.33, Güneş 06.07, Öğle 13.13, İkindi 17.01, Akşam 20.10, Yatsı 21.37. Bu vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi hesaplamasına dayanıyor.

İmsak ile sabah ezanı arasındaki kısa süre, sahur yapanlar için kritik bir pencere. Güneşin doğduğu vakit ise sabah namazının bitiş anını gösteriyor. Yani sabah namazını kılmak isteyen biri için 04.33 ile 06.07 arasındaki yaklaşık bir buçuk saatlik dilim önemli.

İzmir ezan saatleri neden diğer şehirlerden farklı?

İzmir ezan saatleri, Türkiye'nin batısında yer aldığı için İstanbul ve Ankara gibi şehirlerle karşılaştırıldığında birkaç dakika geç başlıyor. Güneş batıdan en geç batan illerden biri olduğu için akşam ezanı da daha geç vakte denk geliyor. Coğrafi konum, namaz vakitlerinin temel belirleyicisi.

Bu fark genelde 10 ila 25 dakika arasında değişiyor. Özellikle yaz aylarına yaklaşıldıkça akşam ezanı 20.30'u, hatta 21.00'i bulabiliyor. İzmir'de yaşayanların güneşin batışını uzun süre izleyebilmesinin sebebi de tam olarak bu.

İzmir ezan saatleri ile ilgili bilinmesi gerekenler

İzmir ezan saatleri, ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin Çeşme ile Ödemiş arasında bir-iki dakikalık sapmalar olabiliyor. Yine de Diyanet'in resmi takvimi, il merkezi için tek bir vakit yayımlıyor ve genel uygulama bu doğrultuda yürüyor.

Cuma namazı için ayrı bir merak da var. Cuma günü öğle ezanı vaktinde başlıyor ve hutbenin ardından namaz kılınıyor. Bu hafta cumanın saati ise yine 13.13 dolaylarında olacak. Akşam ve yatsı arasındaki süre yaklaşık bir buçuk saat sürüyor; bu da gece namazı kılmak isteyenler için planlama kolaylığı sağlıyor.

Vakitleri günlük takip etmek isteyenler Diyanet'in resmi sitesinden veya geri sayım uygulamalarından yararlanabilir. Mevsim geçişlerinde özellikle dakikalar hızla değiştiği için her sabah kontrol etmek en sağlıklı yöntem.