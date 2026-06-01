Son Mühür / İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi’ne yönelik başlatılan ve siyaset gündemine bomba gibi düştü. Rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla başlatılan operasyonun yankıları sürerken; soruşturmanın seyrini etkileyecek yeni bir adım geldi. Yargı makamlarınca dosyaya ‘gizlilik’ kararı getirildi.

Gizlilik kararı ne demek?

Dosyaya gizlilik kararının getirilmesi; delillerin karartılmasını önlemek, tanıkları korumak ve soruşturmanın sağlıklı ilerlemesini sağlamak amacıyla şüphelilerin, mağdurların ve avukatların dosya içeriklerini ve belgeleri incelemesinin geçici olarak kısıtlanması amacıyla yapılıyor.

Şafak baskını düzenlendi

İzmir merkezli 6 ili kapsayan operasyon, sabahın erken saatlerinde başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrası harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskını düzenledi. Buca Belediyesi’ne yapılan operasyonda, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç, CHP önceki ilçe başkanı Çağdaş Kaya başta olmak üzere belediyenin en kritik noktalarında görev yapan bürokratlar, imar komisyonu üyeleri ve şefler tek tek gözaltına alındı.

Emniyette işlemler sürüyor

Gözaltına alınan isimlerin Yeşilyurt’taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.