Son Mühür- İzmir'de sabah saatlerinde Buca Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkanı Görkem Duman ve Önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil 62 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerin tam listesi ise şu şekildeydi;
1. Görkem Duman – Belediye Başkanı
2. Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı
3. Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı
4. İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı
5. Barış Özreçber – Belediye Başkan Yardımcısı
6. Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü
7. Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili
8. Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü
9. Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi
10. Aras İş – İmar Durum Şefi
11. Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü
12. Ecem Eren – Mimar
13. Emrah Baş – Firma Sahibi
14. Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi
15. Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli
16. Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı
17. Hakan Ördek – Firma Sahibi
18. Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi
19. Serkan Altun – Firma Sahibi
20. Toygun Varol – Harita Müdürü
21. Nihat Taşçılar – Firma Sahibi
22. Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi
23. Suat Tekdemir – Firma Sahibi
24. Rıdvan Demir – Firma Sahibi
25. Ramazan Altun – Firma Sahibi
26. Hakan Okutucu – İmar Müdürü
27. Bahadır Yılmaz – Hakediş/Yapı Kullanma Memuru
28. Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru
29. Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı
30. Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi
31. Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili
32. Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
33. Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
34. Senem Akyüz – Büro Personeli
35. Zekiye Avcı – Eski Şef
36. Sude Kasapoğlu – Büro Personeli
37. Mergül Şen – Personel
38. Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü
39. Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog
40. Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı
41. Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı
42. Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
43. Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili
44. Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı
45. Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu
46. Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı
47. Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı
48. Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı
49. Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı
50. Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı
51. Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
52. İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
53. Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
54. Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)
55. Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari)
56. Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)
57. Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)
58. S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari)
59. K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)
60. M. K. – Firma Sahibi (Firari)
61. Ö. K. – Firma Sahibi (Firari)
62. D. Y. – Firma Sahibi (Firari)
İzmir'de CHP'li isimlerden tepkiler gecikmedi. İşte sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona tepkiler...
Güç: "Amaç yolsuzlukla mücadele değildir"
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç operasyona olan tepkisini sosyal medya hesabından gerçekleştirdi. Güç paylaşımında şu ifadeler yer verdi;
Bu sabah Buca Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyonla güne başladık. İktidarın yargıyı bir baskı aracına dönüştüren anlayışı, bir kez daha halkın iradesine ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelmiştir.
Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman, kendisini Buca’ya hizmet etmeye adamış, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan bir belediye başkanıdır. Göreve geldiği günden bu yana tüm mali ve siyasi baskılara rağmen tek önceliği Buca halkına hizmet etmek, ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur.
Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik krizi, yoksulluğu, işsizliği ve adaletsizlikleri unutturmaya çalışan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Ancak milletimizin hafızası güçlüdür.
Kamuoyunda yolsuzluk konusunda, iktidar temsilcilerinin dahi dile getirdiği ve hakkında kitaplar yazılan Melih Gökçek gerçeği ortadayken; İzmir’de Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın yüzlerce konut ruhsatını kanunsuz şekilde lise mezunu bir personele imzalatarak verdiği ve yolsuzluk yaptığı iddialarını soruşturmaya dahi tabi tutmayan yargı anlayışının yalnızca CHP’li belediyeleri hedef alması, yapılan operasyonların siyasi olduğunu açıkça göstermektedir.
Hukukun herkese eşit uygulanmadığı, iktidara yakın olanlarla muhalefette olanlar arasında farklı standartların işletildiği bir düzende, gerçekleştirilen bu operasyonların siyasi niteliği milletimizin gözünden kaçmamaktadır.
Amaç yolsuzlukla mücadele değildir. Amaç; halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını itibarsızlaştırmak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yükselişini durdurmak ve milletimizin değişim talebini engellemektir. Ancak bilinmelidir ki halkın iradesi ne baskıyla ne de yargı üzerinden yürütülen siyasi operasyonlarla teslim alınabilir.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak baskılara boyun eğmeyeceğiz. Hukuku, adaleti, demokrasiyi ve halkın iradesini savunmaya; milletimiz için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonunda kazanan halkın iradesi, demokrasi ve adalet olacaktır.
Yücel: "Türkiye artık bu yöntemlerden bıktı…"
CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Yücel paylaşımında bu kez hedefte Buca Belediyesi'nin olduğunu belirterek şu sözlerle tepki gösterdi;
"Sarayın yargı kollarının hedefinde bu kez de İzmir’in en büyük ilçesi Buca var. Davetiye ile çağırılsa gelip ifade verebilecek durumda olan kişilerin sabaha karşı şafak operasyonuyla gözaltına alınmaları hukuki değildir! Türkiye artık bu yöntemlerden bıktı… Siyasetin gölgesindeki yargı ile adalet tesis edilemez. Yargıyı siyaset için araçsallaştıran bu kara düzen mutlaka sona erecek!"
Seyit Torun: "Kuyruk acınız bitmedi"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi;
Seçim bitti, kuyruk acınız bitmedi! Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman’ı şafak operasyonuyla gözaltına alarak Buca halkının iradesini gasp edemezsiniz. Yargıyı siyasi bir sopa gibi kullananlara, bu itibar suikastına girişenlere asla boyun eğmeyeceğiz!
Bulut: "Şaşkınız"
Buca Belediyesi'ndeki 62 kişilik gözaltı operasyonuna açıklama CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut'tan geldi. Bulut şu ifadelerle süreci takip ettiklerini belirtti;
Tutuklanmaları biliyorsunuz… Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Şaşkınız, en kısa sürede açıklama yapacağız”
Ulaş Karasu: "Hukuki değil"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da şafak vakti gerçekleşen operasyona tepkisini şu sözlerle belirtti;
CHP’li belediyeleri yargı eliyle kuşatma girişimlerine Buca da eklendi.
İzmir Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman ile önceki dönem başkan ve çalışma arkadaşlarının şafak vakti gözaltına alınması hukuki değil, iktidarın siyasi operasyonlarının devamıdır.
Mahmut Tanal: "İtibar suikastıdır"
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Buca Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyona tepki gösteren CHP'li isimler arasında yer altı. Tanal şu ifadeleri kullandı;
Bayram bitti,
mesainin ilk sabahı siyasi iktidar yine bildik senaryoyla işe koyuldu.
İzmir Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman’ın şafak operasyonuyla gözaltına alınması hukuki değil, tamamen siyasidir.
Bir hukukçu olarak soruyorum:
Sabit ikametgahı olan,
kamu görevi yürüten ve çağrıldığı an adliyeye gidip ifade verebilecek bir belediye başkanına CMK kuralları neden uygulanmıyor?
Tebligat yapıp davet etmek varken sabahın köründe operasyon yapmak, hukuku siyasi bir sopa olarak kullanmaktır, itibar suikastıdır.
Siyasi iktidarın CHP’li belediyelerle ve milletin sandıktaki hür iradesiyle yargı eliyle mücadele etme çabasını kabul etmiyoruz.
Hedef alınan Görkem Duman değil, Buca halkının iradesidir.
Aytun Çıray: "Bir çok kişiye uyarı ve eleştirilerimi hep önceden yaptım"
24,25,26,27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray da operasyona tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Çıray şu ifadeleri kullanarak geçmiş dönemde yapmış olduğu bir uyarıyı paylaştı;
Bugün sürpriz olmayan bir şekilde Buca Belediye'sine büyük bir operasyon yapıldı.
Ben, CHP zarar görmesin diye bir çok kişiye uyarı ve eleştirilerimi hep önceden yaptım.
Umursamadıklarında açık eleştiriye geçtim.
Aşağıda sır olmaktan çıkan uyarım Ocak 2025 tarihlidir.