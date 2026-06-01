Son Mühür- İzmir'de sabah saatlerinde Buca Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkanı Görkem Duman ve Önceki dönem Belediye Başkanı ⁠Erhan Kılıç dahil 62 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerin tam listesi ise şu şekildeydi;

1.⁠ ⁠Görkem Duman – Belediye Başkanı

2.⁠ ⁠Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı

3.⁠ ⁠Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı

4.⁠ ⁠İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı

5.⁠ ⁠Barış Özreçber – Belediye Başkan Yardımcısı

6.⁠ ⁠Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü

7.⁠ ⁠Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili

8.⁠ ⁠Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü

9.⁠ ⁠Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi

10.⁠ ⁠Aras İş – İmar Durum Şefi

11.⁠ ⁠Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü

12.⁠ ⁠Ecem Eren – Mimar

13.⁠ ⁠Emrah Baş – Firma Sahibi

14.⁠ ⁠Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

15.⁠ ⁠Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli

16.⁠ ⁠Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı

17.⁠ ⁠Hakan Ördek – Firma Sahibi

18.⁠ ⁠Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

19.⁠ ⁠Serkan Altun – Firma Sahibi

20.⁠ ⁠Toygun Varol – Harita Müdürü

21.⁠ ⁠Nihat Taşçılar – Firma Sahibi

22.⁠ ⁠Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi

23.⁠ ⁠Suat Tekdemir – Firma Sahibi

24.⁠ ⁠Rıdvan Demir – Firma Sahibi

25.⁠ ⁠Ramazan Altun – Firma Sahibi

26.⁠ ⁠Hakan Okutucu – İmar Müdürü

27.⁠ ⁠Bahadır Yılmaz – Hakediş/Yapı Kullanma Memuru

28.⁠ ⁠Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru

29.⁠ ⁠Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı

30.⁠ ⁠Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi

31.⁠ ⁠Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili

32.⁠ ⁠Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

33.⁠ ⁠Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili

34.⁠ ⁠Senem Akyüz – Büro Personeli

35.⁠ ⁠Zekiye Avcı – Eski Şef

36.⁠ ⁠Sude Kasapoğlu – Büro Personeli

37.⁠ ⁠Mergül Şen – Personel

38.⁠ ⁠Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü

39.⁠ ⁠Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog

40.⁠ ⁠Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı

41.⁠ ⁠Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı

42.⁠ ⁠Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi

43.⁠ ⁠Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili

44.⁠ ⁠Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı

45.⁠ ⁠Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu

46.⁠ ⁠Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı

47.⁠ ⁠Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı

48.⁠ ⁠Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı

49.⁠ ⁠Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı

50.⁠ ⁠Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı

51.⁠ ⁠Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)

52.⁠ ⁠İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)

53.⁠ ⁠Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)

54.⁠ ⁠Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)

55.⁠ ⁠Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari)

56.⁠ ⁠Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)

57.⁠ ⁠Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)

58.⁠ ⁠S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari)

59.⁠ ⁠K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)

60.⁠ ⁠M. K. – Firma Sahibi (Firari)

61.⁠ ⁠Ö. K. – Firma Sahibi (Firari)

62.⁠ ⁠D. Y. – Firma Sahibi (Firari)

İzmir'de CHP'li isimlerden tepkiler gecikmedi. İşte sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona tepkiler...

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç operasyona olan tepkisini sosyal medya hesabından gerçekleştirdi. Güç paylaşımında şu ifadeler yer verdi;

Bu sabah Buca Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyonla güne başladık. İktidarın yargıyı bir baskı aracına dönüştüren anlayışı, bir kez daha halkın iradesine ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelmiştir.

Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman, kendisini Buca’ya hizmet etmeye adamış, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan bir belediye başkanıdır. Göreve geldiği günden bu yana tüm mali ve siyasi baskılara rağmen tek önceliği Buca halkına hizmet etmek, ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur.

Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik krizi, yoksulluğu, işsizliği ve adaletsizlikleri unutturmaya çalışan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Ancak milletimizin hafızası güçlüdür.

Kamuoyunda yolsuzluk konusunda, iktidar temsilcilerinin dahi dile getirdiği ve hakkında kitaplar yazılan Melih Gökçek gerçeği ortadayken; İzmir’de Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın yüzlerce konut ruhsatını kanunsuz şekilde lise mezunu bir personele imzalatarak verdiği ve yolsuzluk yaptığı iddialarını soruşturmaya dahi tabi tutmayan yargı anlayışının yalnızca CHP’li belediyeleri hedef alması, yapılan operasyonların siyasi olduğunu açıkça göstermektedir.

Hukukun herkese eşit uygulanmadığı, iktidara yakın olanlarla muhalefette olanlar arasında farklı standartların işletildiği bir düzende, gerçekleştirilen bu operasyonların siyasi niteliği milletimizin gözünden kaçmamaktadır.

Amaç yolsuzlukla mücadele değildir. Amaç; halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını itibarsızlaştırmak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yükselişini durdurmak ve milletimizin değişim talebini engellemektir. Ancak bilinmelidir ki halkın iradesi ne baskıyla ne de yargı üzerinden yürütülen siyasi operasyonlarla teslim alınabilir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak baskılara boyun eğmeyeceğiz. Hukuku, adaleti, demokrasiyi ve halkın iradesini savunmaya; milletimiz için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonunda kazanan halkın iradesi, demokrasi ve adalet olacaktır.