Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Kurban Bayramı boyunca Menderes genelinde nüfus yoğunluğunun artmasıyla beraber, belediye ekipleri ilçe genelinde detaylı bir temizlik çalışması yürüttü.

Özellikle tatilcilerin akın ettiği sahil şeridinde çalışmalarını artıran Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayramın huzurlu ve hijyenik geçmesi için mesaisini artırdı.

44 mahallede mesai

Bayram süresince 44 mahallenin tamamında eş zamanlı hareket eden ekipler, rutin çöp toplama çalışmalarının ötesine geçti.

Sahil bölgelerindeki artan nüfus hareketliliğini göz önünde bulunduran belediye, bölgedeki temizlik çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı.

Yalnızca evsel atıklar değil, sokak aralarında bulunan bahçe atıkları ve moloz yığınları da kısa sürede ortadan kaldırıldı.

Aynı zamanda, çevre sağlığını korumak için tüm çöp konteynerleri ve toplama araçları detaylıca dezenfekte edildi.

"Temiz Menderes, mutlu insanlar hedefi ile devam edeceğiz"

Bayram süresince gerçekleştirilen bu geniş kapsamlı çalışmaları değerlendiren Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, vatandaşların bayramı daha ferah bir ortamda geçirebilmeleri için önlem aldıklarını ifade etti.

Başkan İlkay Çiçek konuyla ilgili olarak, "Kurban Bayramı’nda temizlik işlerimize ağırlık verdik. Özellikle sahil bölgemizde tatil nedeni ile yaşanan yoğunluk ve ilçe genelinde kurban kesimlerinden dolayı oluşan atıklara karşı kalabalık bir temizlik ekibi ile görev başındaydık.

44 mahallemizde özenle temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Temiz bir Menderes, mutlu insanlar hedefi ile hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.