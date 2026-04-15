Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de Seferihisar Belediyesi’nin Seferiçınar Yaş Alma Merkezi, "Emekli oldum, köşeme çekileyim" mantığını resmen çöpe attı. Öyle ki, 50 yaşını devirenlerin toplandığı bu merkez 2000 üyeye dayandı. Şaka değil, koskoca bir ordu! Klinik pilatesten tutun da briç masalarına, felsefe tartışmalarından halk danslarına kadar her masada bir heyecan var.

12 haftalık emek görücüye çıktı

Geçtiğimiz gün bu hareketliliğin en renkli meyvesi toplandı. Tam 12 hafta boyunca yani 3 aydır fırça sallayan, dirsek çürüten kursiyerler, emeklerini görücüye çıkardı. Seferihisar'da Merkez binasında açılan sergide 12 eser yer alıyor ama her bir fırça darbesinde koca bir hayatın birikimi gizli. Sanatseverler sergiyi gezerken "Acaba biz mi geç kaldık?" diye iç geçirdi desek yeridir; zira eserler tam notu kaptı.

Sadece resim yapılmıyor, yeni bir hayat kuruluyor

Atölyenin emektarlarından Şadiye Sual ile ayaküstü lafladık. Yüzündeki o samimi gülümsemeyle, "Biz burada sadece resim yapmıyoruz, aslında yeni bir hayat kuruyoruz; dost biriktiriyoruz," diyor. Belediyeye ve çalışanlara teşekkürünü de ihmal etmiyor ama asıl teşekkürü bu enerjiyi kaybetmeyen Şadiye Hanımlar hak ediyor.

Seferihisar'da durmak yok

Belediye yetkilileri de hallerinden memnun. "Durmak yok, daha çok atölye, daha çok etkinlik" diyerek her yaştan hemşehrisini sosyal hayatın göbeğine çekmeye kararlılar. Seferiçınar, görünen o ki daha çok sergi açar, daha çok insanın tozunu pasını siler.

Sakin şehir unvanına sahip ama...

İzmir'in Seferihisar ilçesi bilindiği üzere "Cittaslow" yani sakin şehir unvanını almış bir yerleşim yeri. Fakat 7'den 70'e herkes üretmek, ürettiğini de kullanışlı hale getirmek için hiçbir zaman durmuyor. Belediye'nin Seferihisar'ın yaş almış vatandaşıyla yaptığı bu etkinlik ise sakin şehir tanımına yakışan bir etkinlik olmuş.