Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda yapılan ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “İzmir'de benzin fiyatı bugün ne kadar?”, “İzmir'de motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “İzmir'de akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Motorinin litre fiyatına 3 lira 34 kuruş zam yapıldı. Peki, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 15 Nisan 2026 İzmir'de akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.90 TL Motorin litre fiyatı: 76.99 TL LPG litre fiyatı: 34.79 TL 15 Nisan 2026 Diğer şehirlerde akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 62.65 TL Motorin litre fiyatı: 75.60 TL LPG litre fiyatı: 34.99 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 62.51 TL Motorin litre fiyatı: 75.46 TL LPG litre fiyatı: 34.39 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.62 TL Motorin litre fiyatı: 76.72 TL LPG litre fiyatı: 34.87 TL