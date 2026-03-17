İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, internet ortamında yayılan ve giderek büyüyen tepkiler üzerine hızla harekete geçti. Sosyal medyada "Sosyal Mühendis Akademi" başlığı altında servis edilen içerikler mercek altına alındı. Yapılan hukuki incelemelerde, söz konusu videoların eğlence ve sosyal deney maskesi altında kadınlara yönelik aşağılayıcı tutumlar barındırdığı belirlendi. Yetkililer, tacizi sıradanlaştırma riski taşıyan ve genel ahlakı zedeleyen müstehcen unsurlar içeren bu yayınlar için eş zamanlı operasyon düğmesine bastı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI, FENOMENİN SORGUSU SÜRÜYOR

Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile müstehcenlik suçlamalarıyla toplam üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden Y.H. ve U.U. İstanbul'da düzenlenen baskınla yakalanırken, Testo Taylan olarak bilinen T.Ö.D. ise Kocaeli'de emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu açıklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Y.H. ve U.U., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli'de yakalanan ünlü fenomenin ise emniyetteki gözaltı ve ifade işlemlerinin halen devam ettiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

TESTO TAYLAN (TAYLAN ÖZGÜÇ DANYILDIZ) KİMDİR?

Yaşanan bu adli sürecin ardından gözler gözaltındaki içerik üreticisinin hayatına çevrildi. Gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız olan fenomen, 30 Ekim 1997 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Yaşamının büyük bir bölümünü başkent Ankara'da geçiren Danyıldız, akademik hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde devam etti.

İnternet dünyasında daha çok sokak röportajları ve iddialı sosyal deney videolarıyla tanınan içerik üreticisi, aynı zamanda powerlifting sporuyla da yakından ilgileniyor. Geçmiş dönemlerde de ürettiği içeriklerle çeşitli tartışmaların odağında yer alan ismin adli süreci, takipçileri ve kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.