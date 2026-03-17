Son Mühür / Erkan Doğan - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, ilçedeki yerel medya temsilcilerine Nazarköy girişindeki Vatan Restoran’da bir iftar yemeği verdi. Basın mensuplarının çok kıymetli bir görevi yerine getirdiğini anlatan Türkmen, siyasi kulislerde son günlerde sıkça konuşulan ‘AK Parti’ye transfer olacağı’ ile ilgili iddiaları yanıtladı.

Son Mühür’e konuşan Başkan Türkmen, “Müthiş bir mücadele yapılıyor. Ben bu mücadeleye karınca misali destek vermeye çalışıyorum. Beni oradan kovsalar da gitmem. Ben mümkün değil geçmem. Neden? Ben kendime haksızlık yapmış olurum. Bu insanlar bizi destekledi. Neden orada olduğumuz için destekledi. Tamam CHP’nin oyu yetersizdi bizim iktidar olmamıza. Bizim 24 bin, AK Parti’nin 35 bin oyu vardı. Ama AK Partili çok insan bize destek verdi burada” diye konuştu.

İkinci dönem aday mısınız?

İlçede önemli çalışmalara imza atan Başkan Türkmen, ‘İkinci dönem aday olur musunuz?” sorusuna ise, “İkinci dönem istenmez, verilir. İnsanlar veriyorsa bakarız. Hizmet edemeyeceğimi anlarsam bırakırım. Milletvekilliği düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Kasapoğlu Kemalpaşa’ya geldi, bize Gençlik Merkezi yapacaklar. Bunlar güzel şeyler değil mi ?

Belediyelerin kamu kurumları ile yaptığı işbirliklerini önemsediğini, belediyenin de kamu kurumlarının da halka hizmet için çaba gösterdiğini anlatan Başkan Türkmen,”Herkesle aram iyidir. Siyasi olarak bakmam. Adalet Bakanı geldi. O bizim Adalet Bakanımız kardeşim seversin sevmezsin. Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı. Ben onu belediye davet etmem mi, davet ederim. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçenlerde geldi, onlara yer tahsis ettik. Gençlik merkezi yapacaklar. ‘Başka şeyler istiyorsanız, şunları da şunları da yapalım’ dedi. Bunlar güzel şeyler değil mi? Babasının parası ile yapmıyor. Kemalpaşa Gençlik Merkezini bakanlık yapsa ne olacak, belediye yapsa ne olacak. Ben bu fikirdeyim. Kamu kuruluşları ile beraber hareket edersek güzel olur. Kaymakamlıkta belediye de hepimiz aynı amaç için mücadele ediyoruz” diye konuştu.