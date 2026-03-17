Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan’dı.

Kuşadası Belediyesi'ne yapılan operasyon ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklanması konusu ele alındı. Gazeteci Hasan Çölmekçi, bu konu üzerinden Bülent Tezcan'ın Özlem Çerçioğlu'na yönelik yaptığı açıklamaları ve Çerçioğlu'nun açacağı dava ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından tekrar gündeme gelen ''İzmir belediyelerine operasyon olacak mı?'' sorusu da masaya yatırıldı. Çölmekçi önemli kulis bilgilerini paylaştı.

Gazeteci Hasan Çölmekçi şunları söyledi:

''Şimdi bir belediye başkanı göreve geldiğinde mutlaka işini yaparken dikkatli olmak durumunda. Belediye başkanları için imar bir rant mı? Evet bu illaki olacaktır çünkü benimde bir arazim olsa ve bunu açsam imara, ben de rant sağlamış olurum. Ama, bunun haksız bir şekilde yapılması yanlış. Burada böyle bir olay var mı yok mu adliye dosyaları gösterecek. Şu anda bir tutuklama yapılmış. Bununla ilgili Bülent Tezcan’ın söylediklerine katılmıyorum. Çünkü, Bülent Tezcan’ın söyledikleri ‘Çerçioğlu kellesini istiyordu’ demek. Bir suç uydurması demek. Böyle bir uydurulmuş suç mu var? Önce ona bir bakmak lazım. Bu şekilde hamasi demeçler vermek yerine, çıkarsın ‘suçlama bu ve böyle bir şey yok’ dersin ve ‘alın ispatı.’ Yani bu İmamoğlu’na kendisine yöneltilen 120 sorudan 76’sına ‘bundan icabet duyarım’ diye cevap vermesi gibi bir şey.''

''CİMER ve savcılığa gelen şikayetler var...''

''İzmir’de operasyon olur mu? Ve ya varsa savcıların ellerinde bir bilgi tabiki olur. Bu savcılık ve adli bir şey. Yanlış yapanın tepesine iner. Ayrıca bir gazeteci olarak bize bir sürü iddia geliyor. İşte, CİMER’e yapılan şikayetler var, savcılığa yapılan şikayetler var... Bunların işte hepsi derleniyor, toparlanıyor, ondan sonra gerekirse operasyon yapılıyor. Yani belediye başkanları bu tip konulara dikkat etmezlerse böyle şeyler olabilir. Birileriyle ilişkiler kurup onlara para kazandırmaya çalışırlarsa… Hangi partiden olursa olsun, tepesine çökerler.''