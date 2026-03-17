Memur olma hayali kuran binlerce gencin gözü Ankara'da. Adalet Bakanlığı'nın personel alacağını duyurmasının ardından adaylar resmi duyuruları takip etmeye devam ediyor. Takvimler mart ayının ortasını gösteriyor ancak Adalet Bakanlığı cephesinden henüz resmi bir başvuru kılavuzu gelmedi. Daha önceki yıllarda yapılan atama dönemleri incelendiğinde, bu dev kadro ilanının mart ayı bitmeden Resmi Gazete'de yer alması kuvvetle muhtemel görünüyor.

BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Eskiden olduğu gibi adliye koridorlarında evrak sırası bekleme dönemi artık tamamen kapandı. Başvuru süreci başladığı an tüm işlemler e-Devlet kapısı üzerinden yürütülecek. Bakanlık ilanı yayınlar yayınlamaz sistemdeki başvuru ekranları aktif hale gelecek. Adayların sadece turkiye.gov.tr adresine girerek kendi profilleri üzerinden tercihlerini yapması yeterli olacak.

İNFAZ KORUMA MEMURLUĞUNDA BOY VE KİLO ŞARTI

Ceza infaz kurumlarında görev alacak İKM adaylarını ise rakiplerine göre biraz daha zorlu bir aşama bekliyor. Bu kadro için sadece yüksek bir KPSS puanına sahip olmak yetmiyor. Bakanlığın belirlediği boy ve kilo standartlarını tutturamayan adaylar doğrudan eleniyor. Sistemin işleyişi aslında çok net. Merkezi sınav puanına göre yukarıdan aşağıya bir sıralama yapılıyor ve alınacak kişi sayısının tam üç katı aday mülakata çağrılıyor. Fiziki şartları kıl payı bile olsa sağlayanlar, asıl belirleyici olan sözlü sınavda ter döküyor.

KADRO DAĞILIMINDA HANGİ MESLEKLER VAR?

Adliyeler ve cezaevleri için yapılacak bu büyük alımda aslan payı elbette infaz koruma memurları, zabıt katipleri ve mübaşirlere ayrılacak. Ancak kurumların ihtiyacı sadece bunlarla sınırlı değil. Güvenlik zafiyetini önlemek için koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, idari işler için ceza infaz kurumu katiplerine ciddi bir kontenjan verilecek. Teknik ve sağlık alanındaki eksiklikler de teknisyen, sağlık teknikeri ve hemşire alımlarıyla kapatılacak.

Cezaevlerindeki mahkumların rehabilitasyon süreçlerini yönetmek için psikolog ile sosyal çalışmacı atamaları da bu ilanla yapılacak. Ayrıca sistemin mutfağında görev alacak mühendis, istatistikçi, işaret dili tercümanı, aşçı, şoför ve kaloriferci gibi destek personeli pozisyonları da başvuruya açılacak.