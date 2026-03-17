İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılar ve üst düzey isimlerin hedef alındığı iddialar üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başbakanlık ofisi tarafından paylaşılan görüntülü mesajda Netanyahu, İsrail’in askeri operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

“Laricani’yi etkisiz hale getirdik” iddiası

Netanyahu, açıklamasında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. İsrail Başbakanı, “Bu sabah Ali Laricani’yi etkisiz hale getirdik. Laricani, İran’ı fiilen yürüten İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) çetesinin lideriydi” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İran Devrim Muhafızları’na bağlı Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani’nin de İsrail ordusu tarafından öldürüldüğüne yönelik açıklamaları yineledi.

“Rejimi zayıflatmayı hedefliyoruz”

Netanyahu, İsrail’in askeri stratejisinin yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda siyasi sonuçlar doğurmayı amaçladığını belirtti.

“İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu rejimi zayıflatarak İran halkına onu devirme fırsatı vermeyi umuyoruz. Bu birden gerçekleşecek bir durum değil ve kolay olmayacak, ancak bu konuda kararlıyız” sözleriyle hedeflerini açıkladı.

ABD ile yakın koordinasyon vurgusu

İsrail Başbakanı, Basra Körfezi’ndeki gelişmelere de değinerek ABD ile yürütülen iş birliğine dikkat çekti. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail’in hava ve deniz kuvvetleriyle sahada aktif rol oynadığını ifade eden Netanyahu, Washington yönetimiyle “dolaylı saldırılar ve doğrudan eylemler” konusunda koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

“Birçok sürpriz var” mesajı

Çatışmaların seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, mevcut savaş senaryosunun öngörülemez unsurlar içerdiğini belirtti.

“Bütün taktiklerimizi burada açıklamayacağız ama dediğim gibi, ortada birçok sürpriz bulunuyor” diyerek ilerleyen süreçte yeni gelişmelere işaret etti.

“Küresel güçle omuz omuza”

Netanyahu, İsrail-ABD ilişkilerine dair yaptığı değerlendirmede ise dikkat çekici ifadeler kullandı.

“Küresel bir süper güç olan dostumuzla omuz omuza savaşan, neredeyse küresel bir güç haline geldik” diyen Netanyahu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendiğini savundu.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

İsrail’in İran’a yönelik saldırı iddiaları ve üst düzey isimlere ilişkin açıklamalar, bölgede tansiyonu daha da yükseltmiş durumda. Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin artması halinde Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir gerilim dalgasının tetiklenebileceğine dikkat çekiyor.