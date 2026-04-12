İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Hatalı sollama girişimiyle başladığı iddia edilen kazada, ortalık adeta savaş alanına dönerken, yaralanan dört kişiden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İşte Yanıkkırı mevkisinde gerçekleşen kazanın tüm ayrıntıları...

Ödemiş’te zincirleme kaza: Üç araç birbirine girdi

İzmir’in tarım merkezlerinden Ödemiş’e bağlı Ovakent Mahallesi yolunda, Yanıkkırı mevkisi akşam saatlerinde şiddetli bir çarpışmaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, Dincer Y. (53) kontrolündeki 35 AB 255 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken önündeki aracı geçmek için sollama hamlesi yaptı. Bu sırada manevra yapan araç, önce karşı istikametten gelen Ecevit B. (51) idaresindeki 35 APT 123 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, hızını alamayarak bu kez de kendi şeridinde ilerleyen S.A. yönetimindeki 16 Z 1393 plakalı traktöre çarparak durabildi.

Ekipler seferber oldu: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Dincer Y. ile aynı araçtaki yolcu Halil Z. (74), otomobil sürücüsü Ecevit B. ve yanında bulunan eşi Kadriye B. (51) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bir yaralının durumu kritik: İzmir’e sevk edildi

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ivedilikle Ödemiş Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dincer Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu saptandı. Durumu ağır olan yaralı, burada yapılan tetkiklerin ardından daha kapsamlı bir tedavi için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer üç yaralının tedavilerinin yerel hastanede sürdüğü belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bölgede trafik kontrollü sağlandı

Kaza sonrası trafik akışının aksadığı Yanıkkırı mevkisinde, jandarma ekipleri yeni bir kazaya sebebiyet vermemek adına güvenlik önlemleri aldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Yetkililer, özellikle sollama kurallarına uyulması ve dikkat dağınıklığına karşı sürücüleri bir kez daha uyardı. Soruşturma kapsamında traktör sürücüsü S.A.'nın ifadesine başvurulurken, kazanın kesin oluş nedeni hazırlanan bilirkişi raporuyla netlik kazanacak.

