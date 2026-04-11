Son Mühür- İYİ Parti Balçova İlçe Başkanlığı, Balçova’da 8 Eylül 2025 tarihinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik saldırıda hayatını kaybeden emniyet mensuplarının isimlerinin kamusal alanlara verilmesi amacıyla imza kampanyası başlattı.

Stant çalışmasına yoğun katılım

İlçe başkanlığı tarafından kurulan stantta yürütülen çalışmaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Etkinliğe İYİ Parti İzmir İl Başkanı Avukat Ülkü Doğan, il başkan yardımcıları ve İl Gençlik Kolları üyeleri de katıldı.

İlçe başkanından açıklama

İYİ Parti Balçova İlçe Başkanı Orhan Gazi APA, saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ’ın isimlerinin Balçova’daki kamusal alanlarda yaşatılmasının önemine dikkat çekti. APA, şehitlerin hatırasının korunmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.