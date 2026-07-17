İzmir’in Ödemiş ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Karadoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir besi çiftliğinden alevler yükseldi. Hüseyin B.’ye ait çiftliğin saman deposu, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden tutuştu.

Yangın kısa sürede büyüdü, yürekler ağza geldi.

Dumanları fark eden çiftlik çalışanları vakit kaybetmeden durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Samanların hızla tutuşma özelliği nedeniyle alevler depoyu tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Jandarma ekipleri de çevre güvenliğini almak için bölgede önlem aldı.

Ahırlara sıçramadan durduruldu

İtfaiye erleri alevlerin yan tarafta bulunan hayvan barınaklarına ulaşmasını engellemek için yoğun bir çaba sarf etti. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları yaklaşık iki saat sürdü.

Korkulan olmadı. Yangın hayvanların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Geride demir yığını kaldı

Yangın söndürüldü ancak çiftlikte ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Depoda istiflenmiş halde duran yüzlerce saman balyası tamamen kül oldu. Deponun içinde park halinde duran bir traktör ise alevlerin arasında kalarak kullanılmaz hale geldi. Yangından geriye sadece traktörün demir iskeleti kaldı.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çiftlik çevresinde detaylı bir inceleme başlattı.