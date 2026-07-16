Yargı teşkilatı, kanunla sınırları çizilen dinlenme ve nöbet takvimine girmeye hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşı ve hukukçuyu doğrudan ilgilendiren bu geçici dönemde adliyelerdeki işleyiş tamamen değişecek. Sadece yasaların acil kabul ettiği uyuşmazlıklar nöbetçi heyetlerin önüne gelecek. Aciliyet barındırmayan normal dosyaların duruşmaları ise sonbahar aylarına sarkacak.

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği adli tatil tüm Türkiye'de 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Mahkemelerdeki nöbet düzeni 31 Ağustos Pazartesi günü bitecek. Adliye çalışanları ve yargı mensupları bu takvime göre tam 43 gün boyunca nöbet sisteminde görev yapacak.

ADLİ TATİLDE MAHKEMELER AÇIK MI, SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yaygın inancın aksine tatil döneminde adliyelerin kapısına kilit vurulmuyor. Yargı mekanizması nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar aracılığıyla kesintisiz işliyor. Rutin duruşmalar rafa kalksa da gecikmesinde sakınca bulunan yasal işlemler nöbetçi kurullar üzerinden hızla karara bağlanıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Hukuk mahkemelerinin bu dönemde bakacağı acil işleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 103. maddesi belirliyor. Ceza mahkemelerindeki tutuklu yargılamalar ve soruşturmalar ise Ceza Muhakemesi Kanunu kurallarına göre ilerliyor.

Nöbetçi heyetler; ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerini anında değerlendiriyor. Nafaka, soybağı, velayet ve vesayet davaları kesinlikle bekletilmiyor. İşçilerin hizmet sözleşmesinden doğan alacakları ile nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları da nöbetçi mahkemelerin önünde çözülüyor. Taraflar kendi aralarında anlaştığında veya mahkeme dosyanın acil olduğuna karar verdiğinde sıradan davalar da bu takvime dâhil ediliyor.

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adliyelerdeki 43 günlük nöbet sistemi eylül ayının ilk gününde bitecek. Tüm yargı teşkilatı 1 Eylül 2026 Salı günü yeni adli yıla resmen başlayacak. Bu tarihten itibaren mahkemeler olağan duruşma takvimine geri dönecek.