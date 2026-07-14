İzmir Ödemiş'te eski sevgilisi Fatma Kara'yı darbederek öldürdüğü sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmakta olan tutuklu sanık O.G., hakim karşısına geldi. Duruşmada savunmasını gerçekleştiren sanık, olay günü kendisini kaybettiğini iddia ederek pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Yeniden hakim karşısına çıktı!

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın duruşmasına tutuklu sanık O.G., hayatını kaybeden Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, kardeşi Necip Kara ile taraf avukatları katılım gösterdi.

"Bilerek ve isteyerek yapmadım"

Mahkemede savunma yapan O.G., olayın yaşandığı gün eski sevgilisi Fatma Kara'nın ailesine yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek, bu nedenle kendisini kaybettiğini iddia etti.

Sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade ederek cinayeti planlayarak gerçekleştirmediğini ve olayın bir anda geliştiğini iddia eti.

Tutukluluk devam etti!

Sanığın savunmasının ardından duruşmada tanık ifadelerine başvuruldu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delil durumu ve yargılama sürecini göz önüne alarak sanık O.G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dava, eksiklerin tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.