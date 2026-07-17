Son Mühür- Gençler İzmir'de adeta projeden projeye koşma fırsatı buluyor ve sosyal, bedensel ve kültürel gelişimlerini desteklemek için birçok fırsata sahip olabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kapsamında yeni bir projeyle geldi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, ASPC Sörf Okulu ile ortak bir çalışmaya imza attı.

Dünya genelinde rüzgar sörfünün en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen Alaçatı’da Genç İzmir platformu üzerinden başvuruda bulunan 18 ila 30 yaş arası gençler, 50’şer kişilik gruplar halinde organize edilerek Sörf Deneyim Atölyesi’nde ücretsiz olarak eğitim alma fırsatı buldu.

Profesyonel eğitmenlerin gözetiminde yürütülen eğitimler kapsamında katılımcılara hem teorik bilgiler aktarıldı hem de pratik uygulama imkanı sunuldu. Gençler, rüzgarı doğru kullanma, tahta üzerinde denge sağlama, sörf ekipmanlarının işleyişi ve güvenli sürüş teknikleri gibi konularda kapsamlı bilgiler edinirken, Alaçatı’nın sularında dalgalarda mücadele etmenin heyecanını ve keyfini yaşadı.

‘’Başkanımızın vizyonuyla gençlerimizin yanındayız’’

Gençlik çalışmaları Şube Müdürlüğü personeli Serkan Ünalan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın genç odaklı hizmet vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Ekonomik nedenlerle deneyimlenmesi zor olan sörf sporuyla gençlerimizi buluşturduk. ASPC Sörf Okulu bu projeye gönüllü olarak destek veriyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Amacımız, sahil kenti olan İzmir'de gençlerimizin su sporlarına erişimini artırmak. Burada hem bedensel hem de ruhsal anlamda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bunun yanı sıra aqua park etkinlikleri, kültürel geziler ve kişisel gelişim atölyeleriyle de gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

‘’İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle çalışmaktan dolayı çok mutluyuz’’

İş birliğinin önemine değinen ASPC Sörf Okulu İşletme Müdür Yardımcısı Tansu Karabaş, Alaçat’nın sörf dünyasındaki ayrıcalıklı yerine dikkat çekerek ortak çalışma hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Bu anlamda İzmirli genç arkadaşları sörf ve rüzgar sporlarıyla tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Sörf, dışarıdan bakıldığında ulaşılabilir bir spor gibi görünmeyebilir. Çünkü kullanılan ekipmanlar oldukça maliyetli ve bu maliyetler her geçen gün artıyor. Buradaki temel amacımız, fırsat eşitliğini desteklemek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı sosyal olanaklar sayesinde bu spora bütçe ayıramayan gençlere sörf yapma imkanı sunuyor, spora devam edebilmeleri için onlara destek olmayı hedefliyoruz”

‘’Genç İzmir’e vesile olduğu için teşekkür ederiz’’

Sörf sporunun yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ASPC İşletme Müdürü ve Sörf Eğitmeni Çağatay Şen ise gençlerle bir araya gelmekten büyük gurur duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Genç İzmir’e bu etkinliğe vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Gençlerle sörfte buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Onların bu deneyimi bizimle yaşamaları da ayrıca gurur verici. İlk derslerde temel duruş, dönüş teknikleri, rüzgar, ekipman kullanımı ve koy hakkında temel bilgiler veriliyor. Ben de bu spora çalışmaya başladıktan sonra ulaşabildim. Eğer burada çalışmasaydım, sörf yapma imkanım olmayabilirdi. Bu nedenle gençlerin de bu spora erişmesine katkı sunabiliyorsak, bundan büyük gurur duyuyoruz. Gücümüz yettiğince bu etkinliğe destek vermeye devam edeceğiz”

‘’Gençlerin sörf keyfi’’

Etkinliğe katılan gençlerin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Aldıkları teorik eğitimin ardından denize açılan üniversite öğrencisi Doğa Gürsoy, yaşadığı benzersiz deneyimi şu sözlerle aktardı:

“Çok keyifli. Yelken sörfü yapmayı öğreniyoruz, iyi ki gelmişim. Genç İzmir etkinliklerini takip ediyordum. Bu etkinlik de beklentimi karşıladı. İzmir’de öğrenci olmayı seçtiğim için çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere verdiği değeri biliyorum. Günümüzde öğrenci olmak, üniversite bitirmek çok zor. Teşekkür ederim”

‘’Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz’’

Sörf yapmanın zorlayıcı ama bir o kadar da eğlenceli taraflarını keşfettiğini belirten bir diğer üniversite öğrencisi Büşra Aydın, sağlanan bu imkan için minnettar olduğunu şu cümlelerle dile getirdi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Öğrenciler ve gençler olarak bu tür imkanlara her zaman ulaşamıyoruz. Bize bu deneyimi yaşama fırsatı sundukları için çok mutluyuz. Daha önce hiç sörf yapmamıştım ama uzun zamandır ilgi duyuyordum. Bu sporu yapabilmek için maddi imkan gerekiyor. Belediyenin sağladığı destek sayesinde bu fırsatı yakaladım. Ortam çok güzel ve rengarenk. Gençlere yönelik böyle projelerin hayata geçirilmesi bizi gerçekten mutlu ediyor”

"Zor ama bir o kadar da keyifli; bu zorluk aşılabilir"

Hayatında ilk defa sörf tahtasının üzerine çıkan yeni mezun Batuhan Şeren ise organizasyonun kalitesinden övgüyle bahsederek şunları söyledi:

"İlk defa sörfle tanışıyorum. Çok eğlenceliymiş. Birkaç ders daha alırsam temel seviyeye ulaşabileceğimi düşünüyorum. Zor ama bir o kadar da keyifli; bu zorluk aşılabilir. Beklentimin çok üzerinde bir etkinlik oldu, gerçekten çok beğendim. Sayın Dr. Cemil Tugay’a bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşım da etkinlikten çok memnun. Katılmak isteyen çok kişi var, adeta sıra oluştu. Sadece ben bile gelmek isteyen 10 arkadaşımı sayabilirim”

Yaz boyu devam!

Maddi koşullar nedeniyle rüzgar sörfü gibi maliyetli su sporlarına erişimi kısıtlı olan gençlere bu heyecanı ücretsiz yaşatan Genç İzmir, yaz dönemi boyunca durmaksızın çalışmaya devam edecek. Sörf eğitimlerinin yanı sıra aqua park gezileri ve deniz programları gibi eğlenceli yaz aktiviteleri hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen tüm gençler, gencizmir'in resmi internet sitesinden başvurularını ve takipleri gerçekleştirebilirler.